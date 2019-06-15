〈中部〉台中市議會首例 盧秀燕團隊被趕出議場

2019-06-15

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長盧秀燕施政民調六都墊底，九位民進黨議員昨在市政總質詢痛批，盧秀燕半年來只會哭窮喊沒錢，用人不當、領導無方，讓政見卡關，空污依舊，要盧秀燕何用？紛高舉紅牌怒批市長失格、紅牌出場，將盧團隊趕出議場反省，創下議會首例。

綠議員批施政六都墊底、市長失格

市議員謝志忠、張耀中、陳世凱、鄭功進、張玉嬿、林德宇、施志昌、林祈烽及黃守達昨天上午進行聯合總質詢，對這半年來市政進行總體檢，批評盧市長施政半年讓市民沒有光榮感，是六都中沒方向、沒理念的墊底團隊，媒體縣市長施政滿意度調查也屢次吊車尾。

市府團隊錯誤百出、列9大罪狀

議員輪番上陣怒指盧秀燕哭窮沒錢、凡事中央買單，不顧海線、錯當鬥爭中央工具，交通卡關、政策跳票，局處失能、能混就混，空污依舊、大講空話，亂開支票、市民難過，用人不當、不知反省，過度傾中、心存幻想，沒有願景、閃爍其詞等九大罪狀。

議員痛批，才短短半年，盧秀燕拿不出施政藍圖，市政團隊錯誤百出，原縣區發展邊緣化，而且連盧主打的空污政見，也不敢承諾PM2.5在二○二○年降至十五微克，那要盧秀燕何用？盧秀燕市政成績不及格，騙市民、騙選票，根本是史上最大的詐騙集團。

9議員舉紅牌趕人 要求市長檢討

九位議員共同舉足球比賽紅牌，高喊市長失格、紅牌出場、get out，並要求會議主席謝明源裁示將盧團隊趕出議場，讓盧市長好好反省檢討。盧秀燕無奈拱手作揖表示，「我笑容滿面，態度這麼好，既然要我出去，也無話可說」。最後，盧秀燕率隊離席，也創下台中市政府團隊全被趕出議場的首例。

新聞局：各局處公僕均盡職做事

市府新聞局長吳皇昇對此回應，市府表達深切遺憾，各局處首長及所有公務員都盡職做事，民進黨議員用政黨與政治的顏色進行抹黑及汙衊，近似於侮辱，逼迫所有市府官員離開議事廳，這樣的作法是辜負市民所託，台灣政治的悲哀。

下午質詢時，市議員鄭功進批評新聞局長吳皇昇、社會局長李允傑，主持局務會議未達三成，他要求吳、李站到報告台，直斥行政怠惰；市議員黃守達也轟觀旅局長林筱淇是墊底局長、失職失能，並列舉沒有團隊領導力等四大缺失。李、林兩人反駁議員引用資料錯誤，吳則強調無愧於市民。

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