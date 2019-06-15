〈中部〉台中市北區無建設 賴佳微批盧秀燕市政「倒退嚕」

2019-06-15

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長盧秀燕競選時，高喊「在地立委當市長、北區才會興」。市議員賴佳微十四日在議會批評，盧市長就任以來北區建設文風不動，甚至還出現市政「倒退嚕」，枉費擔任多年立委。市府回應，「體二用地變更案」已函文國防部清查眷舍範圍並依規定安置。

賴佳微指出，北區長期未解決的重大問題，包括體二用地變更案、中央市場改建案、崇德殯儀館遷建案、台中市肉品市場遷建案等。出身北區的盧秀燕競選市長時，高喊「在地立委當市長、北區才會興」口號，獲得北區市民支持，讓她高票當選市長。

賴又說，盧市長上任近半年，但施政報告中對北區的計畫卻是零，甚至將民眾期盼已久的建設計畫喊卡，盧市長的施政方針不是空轉，根本就是市政「倒退嚕」，盧市長對得起北區市民對她的信任，讓市民有感北區更加興盛嗎？答案顯然是「沒有」！

賴佳微強調，「體二用地變更案」妥善安置居民才是當務之急，但盧市府態度消極，嚴重影響住戶權益。她極力主張，先由社會局頒布行政命令，興建中繼宅先安置當地軍眷戶及弱勢戶，並同步與國防部進行研議軍眷戶相關事宜，才能徹底解決「排除佔用」問題。

盧秀燕：體二用地已函文國防部

對此，市長盧秀燕表示，體二用地發展已停滯許久，市府已於五月底函文國防部，要求釐清當時分配眷戶自建眷舍範圍，並依規定進行眷戶安置，同時對非眷戶排佔及後續土地歸還等計畫期程，請國防部於卅日內提出說明，以保障住戶權益。

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