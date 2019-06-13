〈南部〉七股北門漁電共生 台鹽綠能保證無污染

2019-06-13

〔記者王俊忠／台南報導〕台鹽成立的子公司「台鹽綠能」近來在台南七股、北門地區推動漁電共生的太陽能發電工程，頻遭地方以損及養殖漁民工作權、太陽能有污染性及影響地方生態等理由反對、抗爭。台鹽綠能總經理蘇坤煌昨出面澄清，絕不會影響漁民工作權、太陽能是乾淨的能源，也會避開生態保護區，請地方與環保人士不要有非理性的抗爭。

約是2.37座水庫的年發電量

蘇坤煌表示，台鹽綠能在台南七股、北門地區已簽約近七百公頃漁塭地，其中約五百九十九公頃（地主五百五十六人簽同意書）已送市府審核中，未來在台南的漁電共生太陽能發電工程將投資四百億資金、提供一萬個就業機會。台南地區年發電量可達六億零六百八十一萬度，約是二．三七座曾文水庫的年發電量，提供十六萬八千多家戶的一年用電，減碳達三十三萬六千多噸，這對追求非核家園目標是很有意義的事。

養殖戶同意才會推動

對於地方與保育人士質疑的損及養殖戶工作權、太陽能有毒、污染與影響地方生態等問題，蘇坤煌說明，漁電共生是建立在有養殖業的事實，須經養殖戶同意才會推動，「先有漁，才有電」，承諾未來漁場使用權以原地主養殖戶與承租養殖戶為優先，漁民不會沒有漁塭可租。

太陽能板不會污染漁塭

蘇坤煌說，指太陽能有毒、會污染是沒有根據的論述，清洗過程只用清水，清洗後透過太陽能板集水槽將廢水集中處理，不會衍生有毒物質污染漁塭；太陽能面板出廠要附無毒物溶出證明，確保清洗過程不會產生有毒物質，太陽能是被公認最無污染性的發電設備。

選址不會在保護區內

台鹽綠能強調，所有專區選址都避開第一級環境敏感地區，不會在保護區內，水面空間變化不大，不會影響鳥類覓食，所選案場都在私人養殖用地，非生態熱點、不在環境敏感帶內，不會影響生態。

蘇坤煌說，事實上台鹽綠能計畫在台南投資最多外，高雄、嘉義與彰化等縣市也有與部分私人漁塭簽約推動漁電共生，如台南非理性的抗爭與反對一直持續下去，到今年底前台南簽約的漁塭無法獲得市府審核通過，投資的電商可能會把推動計畫改到其他縣市。

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