〈北部〉《花蓮》北埔足球小將 畢業前夕為校添「金」

2019-06-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣北埔國小足球隊成軍十多年，近年在全國少年盃足球錦標賽屢獲佳績，被宜蘭、花蓮及台東隊伍視為東區最強勁敵，今年參加縣長盃足球錦標賽，又拿下二金、一銀殊榮。即將畢業的隊長嚴冠侑表示，開心畢業前夕為校奪冠，再添一金。

北埔國小曾創下過東區學童盃十二歲及十歲雙冠王的歷史紀錄，今年參加縣長盃足球錦標賽，經二天賽事與各隊較勁下，十二歲男子組及十歲混合組雙雙奪冠，八歲混合組則拿到亞軍，是本屆賽事最大贏家。

榮獲十二歲男子組冠軍中的最大功臣，是即將畢業的隊長嚴冠侑，由十號選手楊翔宇開球後，他直接在禁區把握住機會先馳得點，以一比零領先，並在下半場時，持續加強攻擊火力，壓得對手無法喘息，最終以三比一力克對手連霸成功；一人奪得三分。

嚴冠侑說，開心在賽事中奪得三分戴帽，謝謝隊友及師長成就，這份榮耀屬於所有人，回想過去三年練球時光，大家如同家人般相互照顧，更高興能在畢業前夕為學校奪金，升學後還會持續在足球領域上努力，絕不辜負教練及校長期待。

校長丁嘉琦說，辛苦過後的果實最甜美，看到孩子能有愈挫愈勇的練球精神，讓人感動，恭喜球員們在畢業前獲得冠軍，祝福學子未來課業及球技都能一帆風順，也感謝教育處對校內足球發展的支持，加上台北益登科技公司連續五年贊助訓練經費，讓球隊能無後顧之憂。

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