〈中部〉水稻嚴重倒伏 雲嘉盼納天災救助

2019-06-13

〔記者蔡宗勳、黃淑莉／綜合報導〕連日大雨致雲嘉一期稻作倒伏災情擴大，恐怕難逃發芽命運，雲林縣長張麗善昨天勘災時說，將儘速清查農作物損失情況、面積及金額，向中央爭取相關救助，減少農民損失；嘉縣農友呼籲政府啟動災害穀收購機制，農會期盼一併解決發芽穀烘乾、倉儲問題，對此農糧署表示，已在評估，一定會保障稻農權益。

嘉縣一期稻收割5成多

嘉義縣政府農業處長許彰敏指出，嘉縣一期稻作種植面積一萬八千二百三十九公頃，到昨天為止，收割一萬零二百公頃，收穫率五成六。

發芽稻穀難賣 農民好急

民雄鄉農會總幹事涂文生表示，雨下個不停，不僅倒伏泡水的成熟稻穀會發芽，連挺直的成熟稻穀也會發芽，等到天候好轉，農民收割的恐將是發芽稻，公糧與民間糧商都不收購，農友田間巡視心急如焚。

新港鄉農會總幹事陳永華說，新港還有一千四百公頃一期稻作未收割，稻農們憂心忡忡，希望政府啟動發芽穀等災害穀收購機制。

另一方面，雲林縣境不堪連日幾場強降雨轟炸，一期稻作倒伏災情擴大，有的整片泡在水中，張麗善昨會同農業處長張鴻猷、大埤鄉長林森寶、斗南鎮長沈暉勛及縣議員蔡東富、陳樹吉等人前往災情嚴重的大埤、斗南會勘。

大埤莊姓農民無奈說，「倒ㄍㄚ平平，稻穗也泡在水裡，都去了了！」天晴後稻穗就會爛掉或發芽，收成賣的錢不夠付割稻及烘乾費。

張麗善指出，水稻倒伏收割困難，且濕度太高無法採收，很快就發芽，縣府會儘速清查農作物損失情況、面積及金額，向農委會爭取將雲林縣列為此次豪雨災區，進行救助措施。

雲縣府：農作受災先申報

張鴻猷表示，農作有受損可向各公所申報，農業處彙整若達災損救助標準，會請農委會儘快公布雲林為災害救助區。

張麗善呼籲，稻穀未成熟不要搶收，若因豪雨影響，稻穀受災發芽，政府會啟動災害稻穀收購機制，減輕稻農損失；若政府啟動現金救助，受損達二成以上，可依「農業天然災害辦法」領取每公頃一萬八千元救助金。

農糧署：將訂災害穀收購機制

農糧署南區分署長姚志旺強調，天候再不好轉，這兩天就會公告災害穀收購機制，比照公糧收購每公頃八千公斤，每公斤比公糧少一元；目前公糧收購機制為每公頃計畫收購二千公斤、每公斤廿六元，輔導收購一千二百公斤、每公斤廿三元，餘糧收購四千八百公斤、每公斤廿一‧六元，而一旦公告啟動災害穀收購機制，烘乾與儲存將跟著運作。

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