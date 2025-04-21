羅智強喊告已過7天 簡舒培：到底何時要告？

簡舒培表示：「羅智強喊告簡舒培已進入第7天，期間又變成要罷免簡舒培？我只想問，羅智強到底何時要告？何時要到法院把事情講清楚？」（資料照）

2025/04/21 10:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員簡舒培上週揭露國民黨立委羅智強的政治獻金爭議，羅智強對此「喊告」，不過簡舒培21日上午發文表示：「羅智強喊告簡舒培已進入第7天，期間又變成要罷免簡舒培？我只想問，羅智強到底何時要告？何時要到法院把事情講清楚？」

簡舒培提到，上週她揭露羅智強2022年宣布參選桃園市長，5月遷戶籍桃園、6月宣布退選，羅在短短一個月募得1400多萬政治獻金，其中近七成支付給「雪芃行銷」，而這間公司負責人，就在羅智強擔任董事長的「人人未來教育基金會」當中擔任董事；羅智強在宣布退選後，不只花光政治獻金，還讓帳戶結餘變成負數。簡質疑：「這種政治獻金的使用流向，難道沒有啟人疑竇嗎？」

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簡舒培表示，羅智強面對她的質疑一直模糊焦點，說她「意圖使人被罷免」，第一天說要告她5年，隔天變成要告10年，再隔一天說要罷免她，但目前為止「只聞樓梯響、不見人下來」，唯一確定的就是每一篇新貼文底下都有「賣書的網頁連結」。

簡舒培強調：「今天是羅智強揚言要告我的第7天，過去這7天羅智強說了很多要反制簡舒培的措施，但就是不願意說明2022年參選桃園市長一個月如何就把1400萬花光光！而且所作的反制措施好像也只是停留在嘴砲的階段？！」至於羅智強說要罷免簡舒培，簡舒培則好心「提醒」，罷免活動不能募款，連署也不能抄名單、死亡連署。

簡舒培指出，在藍白修法下，提罷免不但難度變高，只要有任何偽造文書情事就是犯罪，簡舒培也諷刺地說：「以羅智強投機仔的個性，八成又要把這件事丟給別人做，牢給別人坐、聲量自己收割。」並向國民黨青年軍喊話：「奉勸國民黨的年輕人們還是看清楚，除非有黃呂錦茹的坎站，才會有市長為你違法衝北檢的待遇，否則只會被當成可割可棄的工具人。」

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