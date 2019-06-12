〈北部〉《桃園刑事楷模》鄒明賢不怕槍林彈雨 只怕女兒不開心

2019-06-12

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭警分局偵查隊小隊長鄒明賢，廿三年從警生涯偵破多起毒品工廠、凶殺案，榮獲桃園市刑事楷模績優員警。鄒明賢八年前圍捕持槍凶徒時，對方連開十多槍，子彈從他身旁劃過、距離不到卅公分，與死神擦身而過，迄今難忘；他笑說，龍潭虎穴、大風大浪都見過，最怕的是「讓女兒不開心」。

難忘與死神擦身 凶徒連開十多槍

鄒明賢是在地龍潭人，從小個性活潑愛玩，中壢高商畢業後報考警察專科學校，畢業後分發台北縣中和警分局員山派出所警員，並於二○○○年起在平鎮分局擔任偵查佐，四年前升任小隊長，是同事眼中的「好好先生」，但辦案時嚴肅認真。

回想從警後印象最深刻的案子，鄒明賢說，八年前龍潭一起毒品交易案，雙方談不攏價格，賣家當街持槍射殺買家，歹徒逃竄苗栗地區，他隨隊南下追捕，對方拒捕駕車衝撞警車，更與警方駁火，連開十多槍，其中一顆子彈從他左方不到卅公分處劃過，猶如與死神擦肩，當下一度以為「死定了」，迄今難以忘懷。

外表粗獷的鄒明賢自認膽大心細，深入龍潭虎穴、與惡徒交手都不曾怕過，卻說十五歲女兒發起脾氣來「可真是要人老命」，話語間盡顯疼愛；鄒明賢說，家庭是他的工作能量來源，回家充飽電後，繼續打擊犯罪、為民除害。

慶祝警察節，市長鄭文燦昨頒發模範警察、績優警勤區、服務楷模、交通楷模、刑事楷模、刑事鑑識楷模、績優街頭戰警、訓練楷模、協勤楷模等獎座，也對服務滿卅年、廿年及十年以上員警頒發警察獎章，總計一百四十人獲獎。

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