〈中部〉3校長用心打底 彰縣芳苑國中5A有4人

2019-06-11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕在十年前，芳苑國中全校學生才一百五十人，學校不但面臨偏鄉人口流失問題，又遭遇少子化現象，但經歷三位校長的努力終於扭轉，學生人數增加至二一二人，更可貴的是不補習就能考上理想的學校。以此次國中會考成績來說，該校學生莊采蒨獲得5A++的優異成績，而有機會考取彰中、彰女的學生約有十人，雙雙寫下芳苑國中創校以來的最佳紀錄，而偏鄉國中靠努力扭轉命運，也為杏壇寫下一頁傳奇！

10人有機會考上彰中、彰女

十年前，吳麗月剛接任校長時，該校單親及隔代教養的學生竟占全校四八％，家長對於子女教育並不熱中，想要升學者都往二林鎮、竹塘鄉就讀。吳麗月強烈感受「城鄉差距」，她用技藝班、舞龍隊、田徑隊拉住學生的學習熱誠，而針對有意升學的學生則成立「火力加強班」，在全校老師將士用命下，九年前誕生一位「狀元」考上彰中，創該校歷年最佳成績。

吳麗月、謝國士打下勤學基礎

隔年吳麗月轉任彰德國中校長，接任的謝國士校長也非「省油的燈」。他強化晚自習班，還建立「學習護照」、「閱讀護照」制度，依學生程度分A、B、C三級，大家互相拉抬，而校園內不管廁所、柱子、迴廊都貼滿「學習單」，無時無刻提醒學生考試該注意題型，讓該校每年考取彰中、彰女的人數都維持在四、五人左右。

黃天助兩年前接任 今年歡喜收割

黃天助在兩年前接任校長，今年進入風光的「收割期」，光是5A以上的學生就有四人，成績可上彰中、彰女的可望破十人。他說，兩位前校長已打下基礎，而芳苑國中教職員個個身經百戰，學校能有如此成績，是團隊作戰，校長只是「調兵遣將」，感謝所有同仁的配合，才能讓偏鄉國中扭轉奇蹟，學生人數持續增加，而且國中會考成績也愈來愈好。

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