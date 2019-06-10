〈中部〉霧峰國小跑道11年未修 到處破損

2019-06-10

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區霧峰國小的PU跑道，上次全面整建至今已超過十年，因平時除學生使用外，不論早晚、假日都有許多民眾到學校運動，跑道卻因年久失修，加上樹根抬起，到處都可看到破損、隆起的狀況，學生、民眾一不小心就可能跌倒受傷，市議員林碧秀要求市府早日翻新整建，提供學生一處安全的運動環境。

市議員林碧秀表示，近日接獲霧峰國小校友魏敏昭等人反映，霧峰國小的PU跑道破損嚴重，擔心學生及到學校運動的社區民眾不小心跌倒受傷，近日親自到學校勘察，發現跑道除了到處有補丁痕跡外，更是處處可見裂縫和隆起，真的很危險，因提供學生安全的設施是市府最基本的工作，要求教育局早日全面翻新整建，不要等到有人受傷後再來檢討改進。

霧峰國小校長陳榮錦表示，學校PU跑道上次全面整建至今已有十一年，近幾年陸續針對破損處進行局部修補，但因長期使用，處處都可看到裂縫及隆起，因PU跑道除了師生使用外，早晚和假日也都開放給社區民眾使用，使用頻率很高，跑道破損嚴重確實危險，為了推廣體育活動，希望能連同跳遠跑道和鉛球場一起更新，提供學生更舒適安全的運動場地。

市府教育局體育保健科長劉姵君表示，前往學校現勘後，發現跑道破損，確實有整建需要，已請學校將經費概算和需求提報到教育局，因近日有好幾個學校都有跑道整建需求，將進行審查後，依據損壞嚴重情形排定先後順序進行整建。

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