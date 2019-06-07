〈中部〉台中直達鹿港 鹿港祈福A線上路

2019-06-07

起站高鐵台中站 刷卡86元

〔記者張聰秋／彰化報導〕到鹿港小鎮旅遊更方便了！交通部台灣好行路線昨天起新增「鹿港祈福A線」，車程起點在高鐵台中站，終點在彰濱工業區的台灣玻璃館，路程不繞行彰化市區，遊客到鹿港漫遊，搭乘直達車，又快又省時！

走國道 車程縮短20分鐘

交通部台灣好行路線昨天起新增「鹿港祈福A線」，路線走國道，沒有繞進彰化市區，車程起點在高鐵台中站，終點在彰濱工業區台灣玻璃館，票價按里程數計價，起點到終點單趟刷悠遊卡或一卡通票價只要八十六元，車上付現金九十八元，車程由原本八十分鐘縮短不到六十分鐘。

縣府城市暨觀光發展處副處長許俊宏說，台灣好行「鹿港線」自二○一一年營運上路，到去年總搭乘人次超過十二萬人次，路線搭乘人數每年穩定成長，原本路線從高鐵台中站出發進入省道台一線中山路的彰化市，停靠原住民生活館、彰化火車站、八卦山大佛風景區的彰化縣立圖書館、縣府大樓，再由中央路、彰鹿路進入福興、鹿港，單趟共十三個停靠站，每趟車程約八十分鐘，票價刷卡九十六元、付現金一○九元。

許俊宏表示，「鹿港祈福A線」停靠站從高鐵台中站出發後，經由台中省道從國道一號王田交流道上後再下彰化交流道，經由新平路、彰鹿路，進入福興，第二站停靠點就是福興鄉農會，緊接下一個站名各是鹿港乘車處、統一渡假村的勞教學苑、彰濱秀傳健康園區、卷木森活館、白蘭氏健康博物館、緞帶王觀光工廠，終點站為彰濱工業區台灣玻璃館。

鹿港線更名為鹿港祈福線

因應新增直達車路線，原本「鹿港線」同時更名為「鹿港祈福線」，民眾可在彰客彰化站和彰客鹿港乘車處的售票處櫃檯購票，或是車上使用現金支付、或刷悠遊卡、一卡通支付票價。

城觀處行銷推廣科長李建宏表示，路線更名主要呼應停靠觀光景點寺廟多，可讓遊客參拜祈福，新增「祈福A線」可讓南北部遊客下了台中高鐵後搭乘直達車，從高鐵到鹿港，少了繞進彰化市區車程，車程縮短廿分鐘以上，可在鹿港漫遊時間拉長更有彈性。

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