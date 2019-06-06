〈北部〉花崗山戲沙池 端午連假開放三天

2019-06-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕端午連假將至，花蓮平均住房率高達九成，各大旅遊飯店業及海洋公園、休閒農場等紛紛祭出好康優惠攬客，就連人氣超高的花崗山親子戲沙池也連開三天，邀請爸媽帶著孩子一起到戶外放電，享受歡樂親子時光。

花崗山閒置廢棄游泳池目前已搖身改建成為戲沙池，並提供共融式遊樂設施，上月起固定於每週六、日下午四點至晚間八點半開放，獲得民眾好評，今年端午連假再加碼，提前至七日開放，一連三天要讓親子玩好、玩滿。

海洋公園、農場推縣民優惠

花蓮遠雄海洋公園也提前Fun暑假，設籍宜蘭、花蓮及台東的民眾，入園可享五百九十元優惠價；新光兆豐農場則推「豐端午」優惠，宜花東三縣居民，入園只要一百五十元，外縣市民眾身分證數字有五者，就贈送園區一百元抵用券，三個五則能免費入園，還可挑戰用「鴕鳥蛋」立蛋，成功者送香包。

另外，各大五星飯店也推住房、餐飲優惠，花蓮翰品酒店升級數位通訊軟體Line官方帳號，除必備住宿、餐飲消息告知外，也啟用一對一聊天功能，花蓮食衣住行疑問都能為民眾解惑。行銷企劃部資深副理黃宜旋說，即日起至六月廿八日，只要加為Line友並發送文字，就有機會獲得雙人早餐招待券，預計送出一整個月的免費早餐。

花蓮理想大地飯店則邀遊客六月七日中午十一時到理想挑戰立蛋，成功立蛋旅客，只要拍照上傳官方粉絲專頁並公開分享，就可品嘗以木瓜溪泉水製成的瀧澗冰棒，七日、八日下午還有水中拔河賽，前四名可免費獲贈伴手禮西班牙蜂巢糕。

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