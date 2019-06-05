〈台北都會〉《塗鴉者AhdiaOne不平》北市合法塗鴉處 挨批像被趕出都市

2019-06-05

〔記者林家宇、楊心慧、蔡思培／台北報導〕台北市目前開放八處河濱公園牆面、四個公園供民眾塗鴉，不過塗鴉藝術家卻認為，雖然北市有很多塗鴉合法區，但態度卻像是想把塗鴉趕到都市外。

市府表示，目前市府設置的塗鴉牆包括迎風、觀山、美堤、百齡右岸、景美、福和、成美左、右岸等八處河濱公園，以及大安森林公園溜冰場、南港公園籃球場花廊的心情留言板、明水公園兒童遊戲場，還有西門町的台北市電影主題公園。

塗鴉藝術家︰應釋放市區牆面

但塗鴉藝術家AhdiaOne指出，北市府的態度只是把塗鴉趕到河堤，都市的塗鴉就會減少。他認為，政府應將更多市區的公共牆面釋放出來，並找真正的塗鴉人進行創作。台灣塗鴉藝術其實很早就有了，但只有當政府願意推廣塗鴉，文化才推動得起來。

AhdiaOne說，很多塗鴉人都是想透過藝術回饋都市，越有高度文明的都市，塗鴉其實也越多，像美國紐約的公共牆面就有很多塗鴉，塗鴉團隊做出很有味道的藝術。他也舉新加坡市中心烏節路（Orchard Road）中央有個公園，政府直接將空間開放出來，並找團隊進行塗鴉、辦活動。

AhdiaOne認為，如果台北市區合法大型塗鴉變多，塗鴉者就能有更充裕的時間作畫，也可激起更多塗鴉者間的良性競爭，讓大家反思為何不能畫得更好，這樣非法的塗鴉也會變少，能讓市容變得更好看。

AhdiaOne也談起這次「大腸王」的事情，他直言，一般藝術家塗鴉時會著重在藝術本身，有些藝術家更是連臉書都沒有、極為低調。但大腸王的作品毫無質感、藝術可言，應該只是單純想留名，「嚴格來講就是想紅」。AhdiaOne擔心，不懂塗鴉文化的人若把大腸王的噴漆與藝術家的塗鴉進行聯想，可能會對塗鴉圈造成一定程度的傷害。

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