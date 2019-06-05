〈台北都會〉北市街頭到處塗鴉 「大腸王」嗆抓不到

2019-06-05

〔記者沈佩瑤、蔡思培／台北報導〕近來北市街頭塗鴉怪客橫行，處處可見一個黑色噴漆，不知為何物的怪奇人頭塗鴉，一旁還標註「柯Ｐ」，這些塗鴉遍布路燈燈桿、變電箱等，連前大使館外牆也遭殃。市長柯文哲昨在議場強調「一定要抓」，不過北市環保局昨坦言「難抓」，因塗鴉客通常都選在夜晚塗鴉、加上畫完就走，環保局在晚上十一點後人力較少，常要靠二十四小時巡邏的警察幫忙或民眾檢舉。

環保局說「難抓」 柯Ｐ︰一定要抓

台北市議員鍾沛君昨在議場市政總質詢時不滿指出，台北市街頭到處都有「柯Ｐ」怪頭塗鴉，為什麼環保局沒有主動發現，行政效率未免太過低落；且該名塗鴉客「大腸王」居然還在ＩＧ發文嗆「清潔隊抓不到我，環保局罰不到我」，根本就視公權力於無物。

議員質疑 為什麼環局找不到他開罰？

鍾沛君也質疑，「大腸王」是台北燈節貴賓之一，有自己的專屬帳篷，既然觀傳局可以找得到他，為什麼環保局找不到他開罰？

環保局長︰去年底查獲 裁罰六千元

環保局長劉銘龍昨回應，目前不確定這些塗鴉是否為「大腸王」本人所繪製，不過環保局表示，去年底查獲一人在南港極限運動中心塗鴉內容載有大腸王文字，已於今年三月，依違反廢棄物清理法第二十七條及第五十條規定，針對他告發裁罰六千元罰鍰及一小時環境講習，但目前該名男子並未到案，未繳罰款、也未參加環境講習。

多選在夜晚塗鴉 環保局稱人力較少

根據環保局統計，去年共告發十六件塗鴉、今年告發四起塗件，不過環保局也坦承，由於塗鴉客通常選在夜晚塗鴉、加上畫完就走，環保局晚上十一點後人力較少，常要靠二十四小時巡邏警察幫忙或民眾檢舉，所以很難抓。

柯文哲昨看著鍾沛君提供的照片，直言︰「人家沒有同意亂畫一定是不對的，一定要抓。」他還不忘點評，「這也不是畫得很好看啊！」「畫也畫得好看一點。」

鍾沛君進一步說，公然挑戰公權力的不只大腸王一個人，近來也有外籍人士在東區店家鐵門噴漆作畫，儘管塗鴉過程全程都被監視器拍下來，但至今還是抓不到人，房東欲哭無淚，只能貼懸賞告示，自力救濟。

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