〈台北都會〉《供不應求》新北幼兒園增41班 錄取率比去年低

2019-06-05

〔記者何玉華、周湘芸／新北報導〕新北市一○八學年度公立及非營利幼兒園上週六完成招生，雖然市府積極增加幼兒園班級數，但仍供不應求，今年錄取率六十二．七一％，比去年還低；教育局長張明文表示，今年已增班四十一班，增加收托一○五八人，但報名人數比去年增加五六二○人。

另一方面，今年報名作業首度採用網路報名，並在平日辦理，也有家長反映不便；侯友宜在總質詢時承諾，明年改假日或下班後辦理。

民進黨籍議員陳啟能昨天在市政總質詢要求市府加速增加幼兒園班級數，據他掌握的資料，新北市公共幼兒園登記人數及錄取人數比例，去年共四萬二一六五人登記，錄取兩萬八五○三人，錄取率六十七．六％。

報名人數增加5620人 錄取率62.71％

市府一再強調增班，但錄取率不升反降，今年共四萬七八○二人登記，錄取兩萬九九七六人，錄取率六十二．七一％，比去年低。

張明文表示，今年增班錄取名額增加一千多人，錄取率沒有增加，主要是報名人數增加很多。今年登記報名人數較去年增加五六二○人，在總報名人數中，網路報名數共三萬八五八○人，佔了八十．七％；傳統管道報名人數九二二二人，佔十九．三％。

國民黨籍議員陳偉杰表示，有許多家長反映，網路報名怕當機或操作不良衍生爭議，或是上班地點無法使用網路，只好選擇現場報名，但現場報名卻是在週三、週四，連抽籤也在週四上班日，讓家長猶豫到底要不要請假去現場報名？要求市府檢討明年能在假日辦理，侯友宜允諾改善，明年會在假日或下班後辦理報名。

教育局指出，會持續在高人口密度區，評估學校餘裕空間及爭取公益捐贈空間辦理公共化幼兒園增班。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法