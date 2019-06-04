〈中部〉公糧收購啟動 濕穀賣不到好價

2019-06-04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受鋒面影響，嘉義地區這陣子天候不穩定，部分農友擔心稻子倒伏受損，急著僱工搶收，致青穀粒偏多、濕度過高，往往無法符合公糧濕穀收購標準，農政相關單位呼籲稻農勿搶割未黃熟稻穀，否則無法繳交公糧，反而造成損失。

下雨憂稻子倒伏 農民急搶收

嘉縣府農業處長許彰敏說，一期新穀陸續收獲，為維護農民收益及市場合理糧價，政府擴增公糧收購數量，嘉義地區由每公頃六千二百公斤調整為八千公斤，但為確保稻農收益及公糧品質，請稻農在稻穀成熟時收割，折算乾穀會比較划算，且濕稻穀未熟粒（含青粒米）超過十七％或含水率超過卅二％，不符公糧濕穀收購標準者，無法收購，賣給民間業者也賣不了好價錢。

農政單位籲 稻穀成熟才收割

鹿草、水上、太保與新港等農會已展開一期水稻收購作業，其中，太保市農會開出的盤價為含水率卅％一百台斤九百元、廿七％九百卅元，卅一至卅二％只剩八百八十元，卅二％以上不收購，其餘農會大多也是這個標準。

太保市農會總幹事黃麗貞表示，如果稻穀達到八分熟再採收，濕度大多可以維持卅％以下，九成熟則在廿七％以下，如果不到八成熟就搶收，很可能無法符合公糧收購標準，甚至求售無門。

新港農會總幹事陳永華也說，清晨或傍晚及露水未乾時，稻穀含水率較高，應避免於這些時段收割，尤其下雨時千萬不要搶收，況且，稻穀含水量超過卅％，烘乾要多花不少時間，不僅影響收穀乾燥流程，成本也會增加，當然價格偏低，而青粒米比例過高則影響品質，應適時收割勿青割或搶割，才能確保自身權益。

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