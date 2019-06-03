〈中部〉小黑蟻肆虐 集集上月餌劑發放翻倍

2019-06-03

〔記者劉濱銓／南投報導〕近年南投縣靠山區鄉鎮出現俗稱小黑蟻的疣（音同油）胸琉璃蟻害，且有擴散市區的趨勢，就連鄰近縣市台中、彰化，也傳出災情，加上受暖冬、暴雨影響，今年小黑蟻大爆發，紛紛躲進住家避雨，甚至車輛停在樹下，也會遭小黑蟻攻佔，嚴重影響民眾生活品質。

連台中人也來索取配方

南投縣政府今年首度針對小黑蟻進行防治，透過各公所發餌劑、噴藥，減少小黑蟻入侵住家，集集鎮公所也提前防治，三、四月共發出一千二百多包餌劑，惟今年蟻害大爆發，五月餌劑發放情況翻倍發出二千五百包，甚至有台中民眾電洽餌劑配方，足見蟻害嚴峻。

魚池鄉今年也深受蟻害影響，近日也向集集鎮取經防治方法，並製作三千包餌劑，不料短短一週，就被各地村長、代表領取發放一空，本週將加碼製作三千包。

公所說，民眾也可自製餌劑，將硼砂、糖、水（1：4：40）比例調配，放置戶外螞蟻路徑上，工蟻就會把毒餌帶回巢穴毒死蟻后，進而減少族群數。

入侵家戶 影響民眾生活

南投縣政府農業處說，小黑蟻不會造成農損，卻會進入住家影響民眾生活，防治則須多管齊下，除了餌劑、噴藥，居家環境也要清理，避免有夾層隔板物品堆放，或竹子等農業資材，才能隔絕蟻害。

螞蟻專家林宗岐表示，受暖冬、暴雨影響，今年小黑蟻數量與入侵住家的情況變多，就連中、彰靠山區的地方也傳出蟻害。

林宗岐呼籲民眾宜做好環境清理，以餌劑做好防線，並用可分解的植物皂素清潔劑，稀釋噴灑在入侵居家的螞蟻，就能減少蟻害。

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