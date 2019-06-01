〈南部〉偏鄉診所難經營 衛生所苦撐

2019-06-01

記者楊金城、吳俊鋒／專題報導

偏鄉醫療資源不足，衛生所經常扮演重要角色，以人口最少的龍崎為例，曾經長達廿五年以上沒有民營診所來此開設，只能靠衛生所服務，而官田區衛生所主任謝茂忠，更是在官田衛生所服務滿十八年。

謝茂忠 服務官田衛生所18年

「跟鄉親就像家人般親切，不離不棄」，官田區衛生所主任謝茂忠說，官田區一樣面臨年輕人口外流，老人化社區，他說，鄉親有醫療需求，難以言退，「如果想賺錢就到都會區開業」，日子過得去就好，目前官田區的診所開業醫只有六家，是醫療資源缺乏的地區之一，謝茂忠說，年輕醫師大多往都會區開業、在大醫院任職，偏鄉缺乏醫療資源的問題，一時半刻難以改善。

官田區衛生所除了平日門診、行政業務外，謝茂忠每週六上午還要到偏遠的湖山里巡迴醫療，官田區幾家診所，也都配合健保署政策，到所屬責任區的庄頭巡迴醫療，就是盡量滿足民眾問診需求，為民眾健康把關。

另，北門區衛生所前主任林清源、七股區衛生所前主任謝宏榮也都因為在職期間和鄉親感情好，行醫有口皆碑，衛生所主任卸任後，仍留在北門、七股當地開設診所，彌補醫療資源不足，讓鄉親「足感心」。

至於目前全台南卅七區之中，僅龍崎沒有民間診所，市政府衛生局一直鼓勵醫師進駐當地開業，但最現實的營運問題若無法解決，衛生所則成為居民唯一能就醫的地方。

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