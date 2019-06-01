〈南部〉台南13個行政區 醫療診所僅個位數

2019-06-01

記者王俊忠／專題報導

看病路迢迢？台南縣市合併升格為直轄市，已經邁入第九個年頭，但身為台灣六都之一，三十七個行政區中，卻高達十三區只有個位數的醫療診所，其中龍崎區更只有一間衛生所，連一般診所及藥局都沒有，地方民代形容，這叫「同卡不同命」，雖然都有一張健保卡，但享有的醫療資源卻大不相同。

龍崎只有衛生所 無診所、藥局

據台南衛生局統計，診所為個位數的行政區，包括左鎮、楠西、南化、龍崎、官田、西港、七股、將軍、北門、東山、大內、山上、安定（不包括有醫院的區）等十三區，其中區內診所數不及五家的七個區，除了龍崎區外，四家診所的有南化區（三西醫、一中醫）、七股區（神經外科、西醫、家醫、中醫）、北門區（三西醫、一牙醫）、大內區（兩家醫、一西醫、一牙醫）等四區；三家診所的有山上區（西醫、中醫、家醫）、左鎮區（兩西醫、一家醫）兩區。

36家大型醫院 24家集中在10區

全市區域到醫學中心的大型醫院共有三十六家，原南市、永康區與南關線等十區就有二十四家醫院、占全市醫院家數的三分之二，衛生局資料更顯示，全市有五．四％的人口位處四十五分鐘車程內無醫院就醫的區域；僅○．二％人口（南化、官田、龍崎、七股等區）在三十分鐘車程內無診所就醫。

市區與偏鄉 患者同卡不同命

對此，南關線出身的市議員吳禹寰就指出，以龍崎為例，民眾只能依賴地方唯一的衛生所看診及調劑室開藥，或每月由衛生局與健保署組成行動醫療前往駐診，倘若遇到急診或嚴重狀況，須跨區尋求醫治，偏鄉老人居多，甚至很多獨居者，就醫一趟更是非常辛苦，大家同樣有健保卡，市區與偏鄉兩地患者卻是「同卡不同命」。

除此之外，先前也有民代反映，南區、安平區、仁德等南關線有二十八萬人口，竟然沒有一家區域級以上醫院，醫療資源分配不均。

彌補偏鄉不足 市府推巡迴醫療

對市府衛生局表示，除有健保署對醫療資源不足地區的年度改善方案；衛生局也從鼓勵醫師到醫療弱勢區開業、推動行動醫院、行動醫療車及巡迴醫療等面向著手，設法彌補弱勢區醫療不足的問題，推動醫生到偏鄉服務有很多主客觀條件的困難，但目前也只有從其他資源的投入，來讓需要醫療資源的民眾獲得幫助。

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