〈台北都會〉柯不優先推民汐線 侯：新北先做

2019-06-01

〔記者蔡亞樺、何玉華／台北報導〕延宕多年、爭議不斷的捷運民生汐止線，動工遙遙無期。台北市長柯文哲昨被問及進度，直言民汐線「像盲腸一樣沒有用」，因為沒有跟任何捷運線交會，不列入優先推動，但捷運與新北市息息相關，新北市長侯友宜則說，民汐線是新北市的動脈，不管是動脈還是盲腸，都是人體器官，「缺一不可」。

北市捷運局去年十二月拍板，民汐線採民生東路版本，也就是經過民生社區，規劃從大稻埕一路往東，沿著民生東、西路是第二階段，以基隆河劃分，第一階段則是新湖一路、民權東路、三軍總醫院等處，並經新社后橋跨越基隆河至新北市境內後，再沿大同路與台鐵汐科站銜接，汐止區公所設置終點站。

柯︰等於盲腸一樣 沒有用

北市議員李建昌昨在議會詢問，市府對民汐線決策如何、何時能給市民答案。柯文哲答覆，民汐線從新北市到台北市，跟任何捷運線都沒有什麼交會點，「等於盲腸一樣，沒有用」，除非搞定台北市這一段，但這一段很猶豫，因為松山機場動不動會影響。

北市捷運局長張澤雄補充，民汐線一定要跟市區內的捷運線銜接，才有效益，因此不是最優先推動，但市府還是努力送中央環評；若未來跟完工的東環段銜接，或與新莊蘆洲線銜接，才有實質效益，東環段也有預留基礎設施，可以像西門站一樣從月台轉乘。

捷運局也表示，依規劃民汐線與淡水線雙連站、新蘆線行天宮站有交接可以站內轉乘，在文湖線東湖站做站外轉乘，可能市長認為要到松江路才能轉乘，效益比較不好。

李建昌說，所以民汐線像盲腸、可以不要是嗎？這代表過去市長在騙選票，包括前市長郝龍斌騙了汐止、內湖、民生社區的選民，他也要跟選民道歉，因為過去十年，把民汐線當成議員的政見。

柯文哲強調，施政有優先順序，現在萬大線、信義東延段都在蓋，還有環狀線，南北環已經開始規劃，東環段相信中央與地方都同意，環狀線是優先施作。

侯︰新北市動脈 缺一不可

但侯友宜表示，民汐線是新北市的動脈，不管是動脈還是盲腸，都是人體的器官，缺一不可；他相信柯文哲的說法沒有惡意，大家一起努力，如果北市沒有意願，會努力讓新北市端先完成。

新北市捷運局長李政安表示，雙北捷運局目前共同作業修正綜合規劃報告，主要檢討場站範圍與需求，及重新計算財務與經濟效益，並將台北市端環評修正納入等工作完成後，將呈報交通部與環評報告並行審查。

新北市府︰轉乘觀點 有興建必要

李政安表示，民汐線是北北基生活圈很重要的路線，串聯汐止社后及台北東湖、內湖，並與新蘆線及淡水線轉乘，至於松山機場存廢，初步評估不影響捷運民汐線計畫推動，且依台北市民調結果維持民生東路方案規劃提報，此計畫以新北市汐止、台北市東湖、內湖地區及基隆居民轉乘觀點規劃，有興建必要。

捷運民汐線

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