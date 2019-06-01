〈北部〉清大創業日競賽 博士生、大一生獲獎

2019-06-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕清華大學創業日競賽昨天登場，今年除了清大學生，也吸引台大、交大、政大等學生參賽，其中清華動機系博士生李文斌發明解決細菌抗藥性的微流體晶片，獲創業競賽綜合組首獎；另由三名電機系大一生創的「青椒快送」則獲得創新競賽綜合組首獎。

邁入第六屆的清華創業日競賽，有創新及創業兩大類，今年創業競賽新增最夯的AI人工智慧組及區塊鏈組，都展現學生的創業創新思維。

李文斌發明解決細菌抗藥性

清大動機系博士生李文斌創立的「MedFluid醫流體」獲創業組競賽首獎，他是因父親肺炎引發細菌感染，送醫後又對抗生素產生抗藥性、治療無效去世，六年前離開台積電後到清華攻讀博士，希望研發及創業解決抗藥性問題。

李文斌發明一次可檢測十二種抗生素抗藥性的微流體晶片，只要將血液或痰等有細菌的液體滴在晶片上，五小時內可快速篩檢出病患對哪些抗生素產生抗藥性，還可從晶片上的顏色變化得知哪幾種抗生素的組合能有效殺死細菌，可協助醫師對症下藥。

陳唯中等三生成立青椒快送

而創新競賽組由清大電機系大一新生陳唯中、馬禹平及蔡惠芸成立的「青椒快送」團隊奪冠。主要在解決清華及交大住宿學生外出用餐不便的問題，只要加入line群組，點餐後支付五元運送費，團隊成員就會在午餐、晚餐及宵夜時段騎機車把餐點送進校內的宿舍區，目前每天已有一百多人點餐。

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