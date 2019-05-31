〈北部〉「古亭牛」藏機關 甩尾哞哞叫

2019-05-31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉古亭國小被水稻田包圍，農業時代耕牛眾多，通稱「牛埔仔」；校方為重現早期農村景致，去年邀請藝術家陳士鉅駐校，以木頭角料打造木製「古亭牛」，透過機械原理，還可發出哞哞牛叫聲；校方說，今年預計再造一座當地傳統穀倉「古亭畚」，從創作過程讓學童認識學校周邊歷史文化。

宜蘭縣政府從二○一二年辦理藝術家駐校，課程包含表演藝術及視覺藝術兩類，去年補助三所國中、十四所小學，讓藝術走入校園。東海大學美術系畢業的陳士鉅，有廿年木工經驗，去年受古亭國小邀請，擔任該校駐校藝術家，課程涵蓋創作、教學，帶學童從實作課程學習木工技藝。

被水稻田包圍的古亭國小，早年農業社會因牧草繁盛，成為耕牛放養主要地點，被稱作「牛埔仔」。陳士鉅說，隨著機械進步，水牛耕作已被機器取代，為重現牧童放牛景象，他利用多餘木材角料，結合機械原理打造「古亭牛」。

陳士鉅指出，古亭牛有三項機關，學童動手轉動機關，牛的腹部會發出叫聲，尾巴也會甩動，就像水田看到的真牛模樣，牛背上的白鷺鷥也會抬頭振翅；作品完成後，校方將古亭牛放置在校園川堂作為校園意象，「古亭牛」的機關具互動趣味，吸引學童動手同樂。

學校表示，今年陳士鉅還要帶領學童，創作傳統穀倉「古亭畚」以及早期的木製童玩，讓學生不僅學習課本知識，還可激發創意。

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