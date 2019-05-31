〈中部〉捕捉流浪狗 嘉縣府擬設專責單位

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣流浪狗為患問題日益嚴重，昨天縣議會臨時會開議，縣議員王啓澧質詢時，拿出布袋鎮街上有十一隻流浪狗逛大街照片，認為縣府若無積極作為，「以後街上可能狗比人多」，對此，縣長翁章梁回應，「流浪動物零安樂死」政策上路後，正評估成立專業捕捉單位，並與北部愛狗民間人士合作，促成到嘉縣設置私人收容空間，下月提出具體方案。
追車、吠人 布袋11隻狗逛大街
去年底布袋鎮過溝地區七十多歲老婦騎腳踏車在路上被流浪狗狂追摔倒，致手腕骨折，今年四月布袋鎮岑海里發生女童遭野狗咬傷事件，五月發生遊客在長青會會館附近被流浪狗追咬；其他地區也有流浪狗群聚，衍生追車、吠人的情形。
布袋鎮公所主秘蔡崇仁說，公所正尋找用地作為流浪動物暫時收容所，但因合法、適當用地難尋，目前配合縣府政策進行流浪狗絕育。
多位議員關切 籲有積極作為
王啓澧說，自己是愛狗人士，但流浪狗嚴重危害鄉親安全，批縣府現行作法是抓到流浪狗結紮後，原地放回，有侵犯性的採精準捕捉，但流浪狗可能因生理狀況而攻擊人，很難預測，籲縣府應有積極作為。
縣議員詹琬蓁建議，縣府可向台糖公司承租土地收容流浪狗；縣議員林于玲說，正在籌建的嘉縣流浪動物收容所位於民雄鄉垃圾掩埋場旁，地點不適宜，工程招標後，已流標六次，建議另覓他處，並成立捕狗大隊；縣議員林秀琴認為，縣府應為流浪狗編號，讓有在餵養的民眾負責管理；縣議員林緗亭說，縣府應加強為流浪狗結紮，以友善方式降低流浪狗數量。
新收容所流標多次 修正文件
嘉縣家畜疾病防治所長林珮如說，新收容所收容量為兩百一十隻，因多次流標，正在修正招標文件，並爭取追加經費；今年預計辦理四十場犬貓節育活動，目標四千五百隻，目前節育犬貓約一千四百多隻。
今年將辦40場犬貓節育活動
嘉市動物守護協會理事長吳育才說，動物保護法規定，飼主須為家中犬貓絕育，如不絕育應申報，若有為寵物繁殖的需求也應提出申報，若飼主未為寵物絕育且未申報，或者自行為寵物繁殖，皆可處五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，限期改善仍未改善者，還可按次處罰。