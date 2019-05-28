〈南部〉台東首部達文西機械手臂手術系統 東馬啟動

2019-05-28

〔記者王秀亭／台東報導〕台東首部達文西機械手臂手術系統昨天在台東馬偕醫院啟動，台東縣醫師公會理事長朱建銘表示，這是台東醫學發展史上重要里程碑，象徵進入AI（人工智慧）時代。東馬院長王功亮指出，有助提升東馬外科手術水準，除婦產科，未來在一般外科、大腸直腸外科、胸腔外科、心臟外科，大腸直腸科、耳鼻喉科及泌尿科都可用得到。

斥資上億元 開放醫界預約操作

斥資上億元的達文西機械手臂手術系統啟動，醫院外廣場還擺放達文西體驗車，昨起連續三天開放縣內醫界人士預約操作，不少醫師躍躍欲試，預約時段皆已額滿，一般民眾則可透過體驗車特製的玻璃櫥，觀看醫師操作過程，及參加闖關活動，了解這項醫療儀器。

可以安全處理更複雜的手術

東馬院長、達文西手術國際教官王功亮指出，被譽為微創手術中最高級版的達文西機械手臂手術系統啟用後，3Ｄ立體視野加上仿真手腕，可三百六十度運作，比手還靈活、更精細，可以安全地處理更複雜的手術，是未來醫界風潮。

王功亮說，達文西機械手臂手術系統已發展多年，在全球有四千台，台灣也已四十多台，而台東第一台終於啟用，自己在安裝完成後，實際進行了三次手術，院內醫師也將分批受訓，待熟悉第四代機器後，就可上線開刀。

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