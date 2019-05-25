〈北部〉解決國五塞車 宜縣府擬設2高架快速道

2019-05-25

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府為解決國五塞車問題，擬在台二線濱海公路與蘭陽溪高灘地，各興建一條高架快速道路，引起環團抨擊「毀山毀水無極限」。縣府秘書長林茂盛說，全案僅止於內部討論並未定案，也非非做不可，還要看可行性評估結果以及縣民想法，作為縣府施政依歸。

南北向 擬將台二線整段高架

縣府初步構想，南北向快速道路部分，擬將台二線整段高架，比照西部濱海快速道路，爭取讓公路總局定位為省道，並與國五雪隧及基福公路銜接，成為國五以外，新北到宜蘭的另一條聯外道路。東西向快速道路，則是研擬從國五銜接蘭陽溪的點拉出匝道，沿著蘭陽溪河岸高架，連結三星、員山及大同，變成宜蘭首條東西向快速道路。

東西向 規劃沿著蘭陽溪河岸

縣府預計明年度辦理評估，所需經費還需計算，將編在明年度預算，年底送議會審查。秘書長林茂盛前天接受吳宏謀議員質詢，談及如何解決國五塞車問題，提到了前述計畫。

環團痛批毀山毀水無極限

消息傳出，守護宜蘭好山好水行動聯盟抨擊林姿妙「毀山毀水無極限」，宜蘭縣內交通雖偶有壅塞，但絕非燃眉之急，濱海台二線無論在需求或景觀上，均無高架或建置快速道路的必要，況且為了服務私人運具，對河川高灘地與濱海區域大興土木，毫無正當性。

聯盟表示，縣府秘書長林茂盛以新北市破壞人與河岸的做法，意圖來宜蘭破壞美麗海岸與河岸，非但是外行領導內行，更無視宜蘭環保立縣價值。

縣府︰還在構想 廣納意見

林茂盛回應，縣府擬在台二線與蘭陽溪建高架道路，是在議員期許下提出的方案，內容都還在構想，需經過可行性評估才能確定可不可行，縣府會廣納各界意見，最終一定尊重縣民決定。

林茂盛說，高架道路不單是宜蘭，全台都有前例可循，各縣市甚至中央部會都在做，全台東西向快速道路有十二條，很多是利用河川高灘地與堤防共構，與其說他是利用新北思維，不如說他是沿用全國在有限路幅下，所提出的構想。

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