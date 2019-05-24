〈南部〉遭突襲式拆除 仁武劉家古厝成廢墟

2019-05-24

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市文化局排定今天進行仁武區劉家古厝古蹟列冊會勘，未料祭祀公業昨天派出機具「突襲式」拆屋，約兩百年歷史的古厝成為一片廢墟。文化局雖立即啟動暫定古蹟保存，但反對拆屋劉氏家族成員指責拆毀古蹟造成不可逆損害，為時已晚。

200年歷史 文化局原定今古蹟列冊會勘

「劉長義祭祀公業」昨天上午派出機具拆除劉家古厝，與反對的家族成員發生齟齬、推擠，古厝仍被拆除，文化局接獲通知邀集文資委員趕抵時，拆除機具、人員已經離場，古厝走入歷史。

劉氏家族為仁武區大家族，早年分布四個聚落，昨天被拆除的是俗稱的「新厝」，為清朝道光年間武舉人劉惠（號長義）官宅，是座傳統精緻的閩式建築，燕尾脊、磚雕、瓷碗剪黏都是特色，為當地戶外教學熱門景點。

祭祀公業想拆屋賣地 10餘成員反對

「新厝」占地約一千坪，由四房、六十四人持分，「劉長義祭祀公業」決議將土地賣給建商，但有十餘名成員反對，雙方也為「拆屋還地」纏訟許久。祭祀公業主張已有超過三分之二成員同意，有權處分古厝。

反對拆屋的仁武老人福利協進會理事長劉順隆表示，古厝應該列入古蹟保護，原本今天會勘後，就要委請保全公司進駐保護，未料祭祀公業會突襲式拆屋。劉順隆說，在拆屋還地訴訟中有多人被告，連仁武區最老人瑞、一○三歲劉鍾敏也成了全國最高齡被告。

文化局啟動暫定古蹟措施 保全現場

文化局指出，今年三月底接獲提報將劉家古厝列冊古蹟，五月廿日發文通知所有權人會勘，所有權人卻選擇提前拆屋，經勘查被拆除的有第一、二進左廳、護龍、正身等，幾乎已經全部拆毀。文化局啟動暫定古蹟措施，保全現場狀態，將在六個月內完成基礎調查。

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