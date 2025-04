批中國會更孤立 美財長：將與「積極回應」關稅的國家談判

2025/04/08 07:01

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普的對等關稅措施仍持續影響全球,日本首相石破茂7日晚間通話、希望能豁免對日本的關稅措施,但川普事後態度未放軟。不過財政部長貝森特(Scott Bessent)在社群媒體「X」發文強調,川普已指派他與日本談判;他特同時也批評中國「透過報復手段孤立自己」。

貝森特提到,川普在與日本政府進行一次非常具有建設性的會談之後,已指派他與貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)展開談判,藉此實現川普總統對於全球貿易「新黃金時代」的願景,將與日本首相石破茂及其內閣一同合作推動。貝森特強調,日本依然是美國最親密的盟友之一,他期待即將展開的交流互動,內容將涵蓋關稅、非關稅貿易壁壘、貨幣問題以及政府補貼等議題,他也感謝日本政府在這過程中的積極接觸與審慎態度。

請繼續往下閱讀...

貝森特話鋒一轉,批評中國選擇透過報復、在先前負面行為上的態度更為強硬,進而使自己更為孤立。貝森特強調,已經有超過50個國家對於川普總統的歷史性措施做出公開且積極的回應,此措施目的在於建立一個更加公平、繁榮的全球貿易體系,「我們期待在接下來的幾週內與這些國家進行有意義的談判」。

Following a very constructive phone discussion with the Government of Japan, @POTUS @realDonaldTrump has tasked me and @USTradeRep to open negotiations to implement the President’s vision for the new Golden Age of Global Trade with @JPN_PMO Shigeru Ishiba and his Cabinet. https://t.co/oSXTh5ONOe