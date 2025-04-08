批中國會更孤立 美財長：將與「積極回應」關稅的國家談判

美國財政部長貝森特強調，已獲川普指派與日本談判關稅；貝森特同時也批評中國「透過報復手段孤立自己」。（法新社）

2025/04/08 07:01

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的對等關稅措施仍持續影響全球，日本首相石破茂7日晚間通話、希望能豁免對日本的關稅措施，但川普事後態度未放軟。不過財政部長貝森特（Scott Bessent）在社群媒體「X」發文強調，川普已指派他與日本談判；他特同時也批評中國「透過報復手段孤立自己」。

貝森特提到，川普在與日本政府進行一次非常具有建設性的會談之後，已指派他與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）展開談判，藉此實現川普總統對於全球貿易「新黃金時代」的願景，將與日本首相石破茂及其內閣一同合作推動。貝森特強調，日本依然是美國最親密的盟友之一，他期待即將展開的交流互動，內容將涵蓋關稅、非關稅貿易壁壘、貨幣問題以及政府補貼等議題，他也感謝日本政府在這過程中的積極接觸與審慎態度。

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貝森特話鋒一轉，批評中國選擇透過報復、在先前負面行為上的態度更為強硬，進而使自己更為孤立。貝森特強調，已經有超過50個國家對於川普總統的歷史性措施做出公開且積極的回應，此措施目的在於建立一個更加公平、繁榮的全球貿易體系，「我們期待在接下來的幾週內與這些國家進行有意義的談判」。

Following a very constructive phone discussion with the Government of Japan, @POTUS @realDonaldTrump has tasked me and @USTradeRep to open negotiations to implement the President’s vision for the new Golden Age of Global Trade with @JPN_PMO Shigeru Ishiba and his Cabinet. https://t.co/oSXTh5ONOe — Secretary of Treasury Scott Bessent （@SecScottBessent） April 7, 2025

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