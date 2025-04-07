今年已51萬則假消息！中共鎖定我國安17策、台積電認知作戰

國安局書面報告陳述，國安情報團隊今年迄今，蒐獲假訊息已有51萬則。圖為國安局長蔡明彥。（資料照）

2025/04/07 23:43

〔記者方瑋立／台北報導〕國安局今（7）日送抵立法院的最新「國家情報工作暨國家安全局業務報告」顯示，今年迄今已蒐獲各社群平台上51萬多則爭議訊息，中共鎖定「總統『國安談話』」、「台積電赴美投資」及「共軍『聯合戰備警巡』」等議題遂行認知作戰，意圖製造我國社會對立，並更加頻繁密集運用AI工具輔助爭訊生成及傳散。

立法院外交及國防委員會本週三（9日）邀請國安局局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

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國安局書面報告陳述，國安情報團隊今年迄今，蒐獲爭議訊息已有51萬餘則，主要好發於臉書，PTT、Dcard、Mobile01等論壇，以及X社群、TikTok等平台，並以臉書為大宗；另掌握異常帳號3600餘組，主要集中臉書及TikTok平台，其中因國人使用TikTok人數成長，帶動該平台異常帳號活動增加。

國安局指出，中共鎖定「總統『國安談話』」、「台積電赴美投資」及「共軍『聯合戰備警巡』」等議題，運用官媒、自媒體、網軍集團及公關公司，搭配異常帳號帶風向、網駭偽冒發文及操作代理人帳號等手段對我遂行認知作戰，意圖製造我國社會對立；此外，隨著AI技術應用愈趨廣泛成熟，亦發現中共運用AI工具輔助爭訊生成及傳散，已越趨頻密。

此外，中共網軍亦不斷對我政府機關、關鍵基礎設施及科技產業等領域，進行網駭與竊資。國安局統計，去年迄今我國政府服務網「日均侵擾數」達219萬餘次，以中共網軍為主，整體網攻威脅呈現「結合特定議題」與「配合戰訓布勢」，凸顯中共網軍結合對台政策強化網路威懾作用。

國安局強調，中共亦運用網駭結合網路犯罪手段，例如近期醫療領域接續遭受勒索軟體攻擊，且駭客將駭竊資料於論壇兜售，並利用媒播效應傳散，企圖影響我國民生穩定與社會秩序；此外，我政府及國防領域遭駭取之資料，亦被中共駭客翻新重複販售炒作，打擊我政府威信，顯示中共對我複合式網路威脅型態持續升溫。

對此，國安局將「優化資安協作機制，前瞻保密安全韌性」及「厚植爭訊防治應處，深化國際交流合作」列為今年重點工作；針對中共近年持續運用新興科技，加大對我網路駭侵，國安局將持續優化資安防護協作機制，掌蒐國內外網安威脅預警情資，即時通報應處。

為確實維護保密情傳鏈路安全暢通，國安局規劃建置異地備援系統，並研發抗破密之保密裝備，強固政府保密網路通聯韌性與安全性。

另外，中共利用民主國家制度透明、開放之特性，結合網路社群平台普及、生成式AI技術興起等利基，對我散布爭訊遂行認知作戰。國安局已建立自動化蒐研平台，結合產官學界及國安情報團隊，優化爭訊防治等能量；另持續深化國際交流合作，共同遏止中共對我威脅。

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