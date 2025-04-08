她曝鼓吹武統3中配獲「國台辦安置」 收亞亞、小微私訊飆罵

中配網紅小微（左圖）、亞亞（右圖）。（資料照，本報合成）

2025/04/08 00:40

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅「亞亞」、「恩綺」、「小微」因鼓吹武統被廢止居留許可，日前先後離境，不少人仍關心3人近況，尤其回到中國後疑似「消失」的亞亞。在台灣開手搖飲店的中配「陳彩虹」，上個月同樣因為曾拍片配合統戰宣傳遭檢舉，被官方列入觀察對象，她近日在社群平台指稱亞亞、恩綺、小微返中後，國台辦給予3人很好的安置，沒想到後續卻收到疑似亞亞和小微的私訊駁斥她向外界公開的訊息，其中還能看到小微的用字遣詞相當氣憤。目前陳彩虹已將相關貼文刪除，社群帳號也關閉，因此不清楚私訊她的是否真為亞亞和小微。

亞亞、恩綺與小微已分別於上月25日、上月31日和本月1日離開台灣，亞亞起初公開表明不會主動離台，還開記者會、到內政部外抗議，但仍在25日晚間返為中國；恩綺則是自行在離台最後期限到達前，買了機票低調搭機離境；至於小微，因為過了最後期限仍未有離台動作，移民署專勤隊1日出動強制將其遣返。

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恩綺回中國後至今，仍持續在其經營的抖音「恩綺在台灣」更新影片，IP顯示位置在四川；小微雖然沒有再於抖音「台灣省夫婦三個孩子」更新內容，但其IP位置在貴州，顯示她回到中國後有登入過帳號。至於亞亞，3月25日返抵中國後出現數名疑似中國便衣人員護送她離開機場，中國網友的接機直播莫名全被卡掉，此後至今13天過去，其抖音「亞亞在台灣」的IP位置仍在台灣，意即她在中國並沒有登入過，此外也沒有其他關於亞亞的進一步消息。

陳彩虹近日透過臉書帳號「陳小語」發文稱，「回來的3位姐妹國台辦都有給予很好的安置！吃好喝好睡好玩好！不必再為了三餐發愁而拋投露面拍視頻賺錢了！那些心術不正的人，不要再說什麼我就是間諜特務，不然怎麼知道這些了，這邊台辦有公告的新聞，因為對你們不利，你們選擇看不見！亞亞不再回應你們，是不想讓你們這些台灣的蹭她熱度，你們流量紅利又不會分一毛錢給她！你們甚至吃著她的人血饅頭！」

不久後，陳彩虹又發文貼出據稱是亞亞和小微的微信私訊截圖。亞亞告知她訊息並不正確，還以非常官腔的口吻說「這是國家層面的事，國家有國家的考量，做好老闆姓，我們做好自己不怨天尤人就行，好好過自己的日子」，陳彩虹則道歉「不知道你們還沒被安置，很抱歉」；小微則是直接對陳彩虹開罵，「這段話捏造就是不對，麻煩你不會說話就閉嘴！跳樑小丑！」。

陳彩虹在第2篇貼文稱，「有關亞亞、小微、恩綺3人的事情，對不起，是我自做多情了！我這邊到此為止，不會再提起，也不會再去摻和，更加不會再去跟那些妖魔鬼怪計較理論了！亞亞昨晚打來說她粉絲截這邊圖告知，亞亞比較理性先跟我了解清楚為什麼要發這個訊息？想法是什麼？用意是什麼？了解完之後她有很清楚告知我，目前她們3個並未被國台辦安置，小微則是直接打來罵……」

陳彩虹表示，「我是看到新聞報導說國台辦會安置她們，也深深覺得她們這樣突然被註銷居留權回大陸，確實是需要安置的，更何況3個都是因為拍攝愛國支持統一的視頻才被這樣凌辱，被這樣突然驅逐！不懂為什麼那些對台部門招待那麼多台灣人來大陸，各種旅遊團落地招待吃喝玩樂，為什麼至今沒安置3人，安置3個人都做不到嗎？」

目前，陳彩虹已將相關貼文刪除，臉書也找不到「陳小語」的帳號，但網友已將貼文和訊息截圖備份下來分享到Threads上，引發討論，「果然是一夥的」、「所以她順便幫國台辦承認有統戰團每年招待台灣人過去吃喝玩樂的事實囉？」、「我真的對陸配沒偏見，但是我麻煩她別再講了，閉嘴吧，她的認知程度已經給陸配丟臉了，連小微這樣的人都看不下去罵她了」、「這位開飲料店的陸配私下還有跟疑似中共間諜人士亞亞互聯，難道不應該嚴密監控嗎？」、「為什麼這個中配還沒被遣返？」、「她是要打抱不平還是要害死她們？」

陳彩虹原本稱亞亞、恩綺與小微回中國後已被國安辦安置妥當。（圖取自Threads）

之後陳彩虹PO出亞亞和小微的私訊截圖，表示國台辦給那3名中配安置的消息不正確。（圖取自Threads）

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