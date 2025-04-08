04/08 各報重點新聞一覽

總統賴清德出席「鄭南榕殉道36週年追思紀念會」，承諾會團結台灣各界發揮民主力量，推動台灣繼續向前行。（記者塗建榮攝）

2025/04/08 07:08

自由時報

全力爭取美改善對等關稅 鄭麗君領軍談判 農工採購團將赴美

賴總統定調透過談判爭取改善對等關稅，談判小組由行政院副院長鄭麗君領軍。她接受本報專訪指出，除了下修特定項目關稅，也將擴大對美採購與投資，中油與阿拉斯加已簽署天然氣採購和投資意向，今年還有農業及工業採購團赴美。

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鄭南榕殉道36週年 賴：擒賊先擒王 守護國家主權

賴清德總統昨在「言論自由日」表示，任何鼓吹剝奪台灣人民自由、主張讓中華民國台灣消失的倡議，都不是台灣社會能夠接受的言論自由；賴強調，如果我們希望讓下一代繼續享有自由的果實，就需要每個人以積極的行動，一起築起堅強的防線，擒賊先擒王，來守護國家主權、守護台灣的民主自由。

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在台周邊軍演 G7外長：中國挑釁

中國人民解放軍東部戰區一日無預警在台灣周邊海空域，舉行大規模聯合演習，引發歐美各國抨擊。七大工業國集團（G7）外交部長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯六日發表聯合聲明，直指此乃「中國的挑釁舉動」，對此表示「深切關注」；聲明強調，維護台海和平穩定符合包括G7在內的國際社會利益，反對訴諸武力和脅迫等方式，威脅和平穩定的片面行動。

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聯合報

史上最慘…台股周一跌2065點 台積電跳空跌停

賴清德總統昨天在社群軟體Ｘ以英文發文指出，台灣無意對美施加報復關稅，願從零關稅開始與美談判，還會增加對美採購。賴總統連續兩日對美喊話，但尚未獲美方公開回應。台股昨天大跌二○六五點，跌幅百分之九點七，均是史上最高，台積電跳空跌停，是十六年來首見。

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若陸不撤銷對美報復關稅…川普擬對陸再增關稅 中止雙方會談

美國總統川普七日在社群媒體發文說，中國大陸若不在八日前撤銷對美國課徵的百分之卅四報復關稅，美國將對大陸額外加徵百分之五十關稅，在九日生效。此外，美國將中止所有與中方要求的會談。

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中國時報

川普威脅 中國不取消報復關稅 再加50％

路透7日深夜報導，川普表示，如果中國不在8日前取消加徵的34%報復關稅，將從9日起對中國加徵50%的關稅。

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川普：貿易逆差消失前 不撤對等關稅

美國總統川普2日祭出關稅組合拳，全球經濟面臨巨大壓力，川普卻老神在在。他6日表示，除非美國與中國、歐盟和其他國家的貿易逆差消失，否則他不會撤回對這些國家的關稅。被問到他的對等關稅引發全球股災時，川普僅說，「有時候你必須吃藥解決問題」，但強調他未刻意造成拋售潮。

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共軍在在台灣周邊大規模軍演，七大工業國集團（G7）外交部長及歐盟外交事務高級代表發表聯合聲明，直指此乃「中國的挑釁舉動」。（路透檔案照）

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