〈北部〉《新竹》改善竹科塞車 號誌控制系統將測試

2019-05-24

〔記者廖雪茹、蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣、市政府為改善竹科交通壅塞問題，合作爭取經費，於自強南路—經國橋—慈雲路往園區廊帶上，持續建置智慧化交通號誌即時控制系統，預定廿八日下午五點至八點開始實施即時號誌控制系統與文興路口禁止左轉措施，預期園區至自強南路行車順暢度可望提升。

新竹縣、市政府表示，第一期計畫已優先針對竹北自強南路、經國橋、慈雲路往園區廊帶上午尖峰時段進行改善，去年六月上線測試運作，控制系統運作至今成效良好，已穩定「自動、即時、最佳化」調整交通號誌，使上午尖峰經國橋往園區路徑的行車更加順暢。

第二期智慧化交通號誌即時控制系統，再針對經國橋的下班尖峰時段進行改善，目前控制系統已完成建置，預計廿八日下午尖峰時段進行上線測試，屆時經國橋與台六十八線快速道路匝道口（往竹北方向）新設號誌將啟動運作，且經國橋路廊上的光復路（園區一路—光復路五四四巷）、慈雲路（埔頂二路—公道五路）、經國橋、自強南路（文興路—光明六路）、文興路（自強南路—嘉豐南路）等路段上的十九處路口號誌（含經國橋與台六十八線匝道出口二處新設號誌）將會依據整個廊帶上車流狀況進行動態調整，系統測試期預計維持一個月。

第二期計畫持續於慈雲路、台六十八線匝道與經國橋設置號誌管制、車輛偵測設備、監視設備，由上游處園區高架橋截流與分流之車流管制，搭配中游台六十八線匝道增設號誌管制減少車流交織，加大綠燈通行時間。

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