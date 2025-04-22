04/22 各報重點新聞一覽

行政院長卓榮泰昨正式核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。（資料照，行政院提供）

2025/04/22 06:44

自由時報

因應美關稅衝擊 880億支持方案條件放寬

行政院長卓榮泰昨正式核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。行政院秘書長龔明鑫強調，政府提供雨天擴大撐傘，放寬外銷貸款優惠保證和中小微企業貸款加碼的申請資格，預估可讓獲得支援的企業增加到一．二萬家，農業金融受益戶數可達一．五六萬戶。行政院會週四將通過特別條例送立法院審議，後續並編列八八○億元的特別預算。

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擴大吸引投資與經貿合作 菲律賓宣布鬆綁官員與台灣交流

就在菲律賓和美國的年度「肩並肩」大型聯合軍事演習登場同日，菲律賓總統府頒布備忘錄通告（Memorandum Circular），放寬過去卅多年來，對政府官員與台灣交流的嚴格限制，菲國政府官員今後訪台僅需知會馬尼拉經濟文化辦事處，不再需要菲國外交部批准。

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虐童健身教練棄保逃出境 誰的責任？ 新竹院檢互踢皮球

新竹縣竹北健身房負責人兼教練葉展皓因涉凌虐小姊弟被收押起訴，二月移審後，新竹地院法官諭知三百萬元交保後潛逃出境，引起批評聲浪。新竹地檢署昨發布聲明表示，未提抗告是因沒收到裁定書；院方則反駁指裁定經宣示生效後，先前也對另名交保被告進行準備程序，檢方不可能不知道兩被告交保。

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聯合報

教宗方濟各88歲辭世 進步作風曾引保守派批評

梵蒂岡廿一日宣布，羅馬天主教教宗方濟各廿一日上午七時卅五分（台灣時間同日下午一時卅五分）逝世，享壽八十八歲。

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在野領袖峰會今對談 全程直播

國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會今天舉行，針對重大內政議題與國際挑戰展開在野對話與政策協商。國民黨主席朱立倫主打「反綠共、戰獨裁」，要爭取在野極大化。民眾黨主席黃國昌喊話，若民進黨主席賴清德能共同參與，是國家之福。

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中國時報

嚴安林：賴17條接近大陸底線

賴清德總統拋出「國安17條」，再度挑動兩岸政治敏感神經。大陸涉台大咖學者嚴安林坦言，這17條已相當接近《反分裂國家法》底線，但越界與否還要看賴清德後續的行動。嚴安林還稱，「不願統一」與「主張台獨」是兩回事，台灣年輕人並非真想建立「台灣共和國」，因此推進兩岸青年交流仍是重點工作。

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藍白黨魁今會商 齊心反制大罷免

國民黨與民眾黨主席22日上午9時30分舉行「在野領袖峰會」，會議主軸聚焦「美國高關稅的衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」。據悉，雙方有共識，一起反制綠營大罷免，由國民黨發起的「426上凱道」，民眾黨將給予支援。

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就在菲律賓和美國的年度「肩並肩」大型聯合軍事演習登場同日，菲律賓總統府頒布備忘錄通告，放寬過去卅多年來，對政府官員與台灣交流的嚴格限制。（路透）

竹北健身教練葉展皓涉凌虐小姊弟被收押，2月移審後法官諭知300萬元交保，限制住居並每日到派出所報到，但3月28日葉展浩失聯潛逃出境，引發議論。（擷取自IG）

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