川普盼烏俄本週達成協議 基輔壓力山大

美國總統川普（右）2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（左）爆發爭執。（法新社檔案照）

2025/04/22 00:13

〔編譯林家宇／綜合報導〕華爾街日報20日報導，美國上週在巴黎向歐洲、烏克蘭代表提出烏俄和平進程要點，預料本週就會揭曉3方共識結果。據報導，川普政府提出烏國放棄克里米亞半島主權及加入北大西洋公約組織（NATO）等構想，與基輔利益產生巨大衝突。在華府已揚言數日內決定是否從和平協商「抽身」的時間限制下，如何回應美方計畫使烏克蘭備感壓力。

由美國國務卿魯比歐、烏俄特使凱洛格和中東特使魏科夫組成的高階代表團，18日在巴黎提交美方和平計畫給盟友參詳。魯比歐會後表明，若烏克蘭與俄羅斯不存在終結戰爭的可能性，美國將放棄介入調停的努力，「我們現在需要非常迅速地決定，我說的是數日之內，此事是否可行」。

請繼續往下閱讀...

3方本週將於倫敦再次會晤，或許就會決定是否達成共識，進而交付莫斯科研議。美國總統川普20日在社群平台發文稱，「希望烏俄會在本週達成協議」。

美國承認俄羅斯在克里米亞半島的主權，勢必會讓堅拒承認任何俄佔領土的基輔陷入困境，也意味著華府的重大政策轉變。自俄國2014年奪取克里米亞後，華府至今均未承認其合法性。川普第一任期的前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo），2018年曾斥責俄佔克里米亞是對「民主國家共享國際原則基石的威脅」，即「沒有國家能夠藉由武力改變其他國家的邊界」。美國國會也立法反對承認俄佔克里米亞主權。

除了領土議題，美方在計畫中也排除烏克蘭加入北約的可能性。凱洛格20日接受福斯新聞訪問時表明，「北約不在談判桌上」。

據稱美方還提出札波羅熱州核電廠周邊領土中立化，並置於美國控制之下。川普3月向烏克蘭總統澤倫斯基通電時提出這項建議，強調這是保護該區域核設施的最佳方式。

不過，美方也並未完全配合俄國主張，包括沒有提出對烏克蘭軍力設置上限，也未排除西方對基輔的軍事支持，或不同意歐洲部隊部署烏國；美方不會認可俄羅斯併吞烏東盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱和赫爾松的合法權利，但也沒有要求俄軍部隊從4州撤軍。

目前仍無法得知和平協議通過後烏克蘭所能獲得的安全保證，川普政府也沒有表態是否願意向歐洲國家提供任何軍事支持，以防止俄羅斯再度發起侵略。

即使如此，相較於對克里姆林宮，華府對基輔展現的態度更為苛刻，包括2月28日川普與澤倫斯基在白宮公然爭吵，以及暫停對烏克蘭的軍事情報分享，對莫斯科卻未採取經濟制裁，或其他任何形式的具體施壓手段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法