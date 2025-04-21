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    去年918刺殺日橋學校10歲童 中國兇手今遭處決

    深圳日本學校10歲男童去年9月18日上學途中遭中國男子鐘長春刺死。（美聯社）

    深圳日本學校10歲男童去年9月18日上學途中遭中國男子鐘長春刺死。（美聯社）

    2025/04/21 22:53

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳日僑學校一名10歲男童去年9月18日在上學途中，遭一名中國男子持刀狠刺，最終傷重身亡，而犯嫌被判處死刑，今天（21日）已伏法。

    中國近年頻傳仇日事件，去年「918事變」紀念日當天，一名就讀深圳日僑學校的10歲男童在上學途中遭40多歲男子鍾長春持刀襲擊，起初小粉紅在網上得知此事時還幸災樂禍，且行兇的鍾男在案發當天就被抓獲，但中共當局企圖冷處理，引爆日本全國怒火，反中情緒飆升，日本政府也向中方表達強烈不滿。

    男童遇刺身亡近3個月後，中國警方才正式以涉嫌殺人為由將鍾男「正式逮捕」，但卻未對外說明犯案動機。今年1月24日，深圳市中級人民法院對鍾男的一審判決出爐，同樣沒有說明行兇原因，僅稱被告為了在網路上博取關注，而買刀殺害無辜的兒童，判處死刑，被告本人不上訴。

    根據《NHK》報導，日本駐中國大使館今天收到中國外交部通知，稱鍾長春已執行死刑。另外，江蘇省蘇州市50多歲男子周加勝去年6月24日持刀攻擊一名日本30多歲女性和學齡前男童，並導致一名挺身阻止的中國女子傷重不治，也在本月16日執行死刑完畢，但未見中國媒體報導相關消息，也未說明犯案動機。

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