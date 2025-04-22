台東慎防焚風！今日高溫炎熱上看38度 明起鋒面影響全台

今日白天氣溫比昨天更高，局部地區可能上看38度。（資料照）

2025/04/22 06:50

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（22日）各地大多仍為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨，由於西南風增強，白天氣溫比昨天更高，局部地區可能上看38度。

今日氣溫部分，各地高溫普遍在32至35度，東南部有機會發生焚風，局部地區有機會出現38度以上高溫，大台北地區、南部近山區或河谷也有36、37度高溫發生的機率，戶外活動請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫約21至24度。

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空氣品質方面，花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

週三（23日）鋒面開始影響、週四（24日）鋒面通過及東北風增強，北部及東北部氣溫逐漸下降；北部21至31度，中部22至32度，南部24至33度，花蓮24至29度，台東23至30度。各地雲量增多、環境偏濕，雨勢最明顯的地區在中部以北，可能有較強對流帶來的局部短暫陣雨或雷雨，並有可能發生局部較大雨勢，位於迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

週五（25日）、週六（26日）受到東北季風影響，北部及宜蘭天氣早晚氣溫較涼，週五整天約20度上下，其他地區溫度變化不大，華南雲雨區東移，各地降雨機率仍高。中部以北有範圍較廣的短暫陣雨或雷雨，迎風面東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，南部地區亦轉有零星短暫陣雨。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 36 24 ~ 34 25 ~ 31 24 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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