〈南部〉未來十年人口難達5百萬 「全台首富」跳票

2019-05-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天在議會答詢時指出，如果高雄未來十年的人口衝不到四、五百萬人，意謂高雄成為「全台首富」的發展不成功，此話遭網友狂酸說：「那全台首富已經宣告跳票了」。

國民黨市議員方信淵昨天在議會質詢時，指出高雄人口外移嚴重，韓國瑜選前政見之一的讓高雄市人口增加到五百萬人，該怎麼做到？

韓國瑜回答說：「這不是不可能」，要搭配很多條件，如果高雄的經濟發展起來，成為萬商雲集之處，但如果高雄未來十年的人口衝不到四、五百萬人，意謂高雄成為「全台首富」的發展不成功。

高雄人口277萬 每年要增12萬是天方夜譚

「打造高雄，全台首富」是韓國瑜競選高雄市長的口號，他昨天這番話，等於宣告「高雄全台首富」目標不可能達成，因為高雄人口想在十年內達到五百萬人，去年選前早就被外界打臉。

高雄市目前人口數二七七萬三千二百餘人，要在十年內達到五百萬人，等於每年平均要增加二十二萬餘人，就算只增加到四百萬，每年也要增加十二萬餘人，以台灣目前少子化、生育率逐年下降的趨勢，簡直是天方夜譚。

根據民政局統計，高雄市於二○一○年縣市合併後，人口數一直維持在二七七萬餘人，前幾年還小幅增加，這兩年開始減少，前年減少二四五九人，去年減少三三七九人，今年前四月也減少二二六人。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法