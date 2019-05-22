〈中部〉《台中》太平長龍路四段坍了 單線通車

2019-05-22

〔記者陳建志、張菁雅、蘇金鳳／台中報導〕台中市前天降下暴雨，太平區長龍路四段靠近中埔七號橋前路基，因大雨沖刷坍方，市府趕緊圍上交通錐，目前維持單線通車，因需等天氣轉好後，才能重新打鋼軌樁穩固地基，市府建設局預估年底才能完工，建議通往南投國姓的用路人，還未恢復雙向通車前，最好改道通行。

台中前天暴雨，太平通往南投國姓的長龍路，在長龍路四段靠近中埔七號橋前一處路基流失，造成往南投方向約二十至三十公尺的路面坍方下陷，東汴里長呂坤龍通報公所，市府建設局建議，在修復期間，到南投的用路人，若開車可改走台七十四線往國道三號再接國道六號，機車族則可改走台六十三線（中投公路）的平面道路，抵達南投時再銜接台十四線。

檢視3區下水道、區排清淤

另外，豪雨造成多處災情，水利局長范世億指出，前日降雨量最多的三個行政區包括北區、北屯區及太平區，降雨量都超過過去三年的最大雨量，暴雨超過排水設施保護標準，以致造成多處積水，而在雨勢漸緩後，積水一小時內即消退，後續將重新檢視下水道、區排是否有污泥淤積，影響排水功能，中長期則以「逕流分擔與出流管制」做好防洪措施。

中市烏日區五光里二十日慘遭水淹，居民昨天清理家園及工廠，中興大排中有一段遭洪水沖毀，水利局人員到場探勘說，會先用太空包填補，避免洪水沖到稻田；而另一家遭洪水侵襲的鋼鐵工廠，公司機器已全毀，損失達二百萬至三百萬，公司懷疑淹水癥結是抽水站未能及時抽水。

水利局長范世億表示，大里溪五個抽水站在二十日就啟動，主因在於雨勢太大太急，從北屯及太平站的雨勢測量得知，當天降雨量每小時超過九十毫米，跟幾年前只有五十毫米多達快一倍 ，五個抽水站來不及抽水，並非太晚運作。

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