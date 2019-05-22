〈中部〉《雲林》照顧三大人 章菀庭獲總統教育獎

2019-05-22

〔記者詹士弘／雲林報導〕每天為媽媽換尿布、梳洗、準備早晚餐，雲林縣龍巖國小六年級學生章菀庭照顧因車禍全身癱瘓的母親、雙眼失明祖父、輕度智障叔叔多年，堅強的她不因家境困難、生活艱苦而懷憂喪志，強韌的生命意志及樂觀的精神，獲得二○一九年總統教育獎，將接受總統表揚。

雲林縣府教育處副處長林慧蓉表示，章菀庭媽媽十年前因車禍全身癱瘓，家中尚有視障祖父及輕度智障叔叔，父親收入不穩定，很少回家，小六的菀庭與就讀國二的哥哥負責照顧家中三個身心障礙的大人。

孝順故事讓蔡依林落淚

章菀庭也是雲林家扶中心長期扶助的經濟弱勢孩童，曾獲家扶全國自強兒童表揚，也曾與藝人蔡依林為家扶基金會拍攝「無窮世代」微電影，雲林家扶督導歐厚成表示，蔡依林在影片發表記者會中曾多次為她們母女的故事落淚。

樂觀向上好學 成績優異

歐厚成說，章菀庭從小學二年級就開始照顧癱瘓媽媽的生活起居，小小的身子，要幫媽媽梳洗、更換尿布、準備早晚餐、洗衣物等，假日幫媽媽沐浴洗頭、剪指甲、散步，被迫提早長大的菀庭並不以照顧媽媽為苦，她個性活潑，與同學相處和樂，成績都是全班前三名。

「照顧媽媽並不辛苦，只要媽媽能健康就好。」當同學都在玩樂，因媽媽需要有人照料，菀庭每天都得待在家中，但她不以為苦，也不怨天尤人，期許自己未來能成為一位護理師或復健師，除可以用專業幫助媽媽外，還可以照顧更多需要幫助的人。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法