〈中部〉八掌溪大彎道沖刷河岸 義竹盼截彎取直

2019-05-22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉與台南市鹽水區交界八掌溪河岸有處大彎道，左岸長年遭沖刷形成凹陷，義竹鄉民代表會昨偕同鄉長黃阿家到場會勘，建議應適度截彎取直，避免河水長年沖刷侵蝕後，直接衝擊損害河堤，危及農田及附近居民安全；對此，經濟部水利署第五河川局副局長許錫鑫回應，每條河川有其不同特性，截彎取直不一定有效，將安排會勘或評估更有效保護河岸方式。

鄉代會︰左岸凹陷處越來越深

昨天義竹鄉代會正副主席翁榮輝、許振興及多位鄉代現勘後表示，義竹與鹽水交界的厚生橋上，可見該處八掌溪大彎道，溪水從上游往下流時，在該處彎道往左彎再往西流，遭沖刷的左岸凹陷處越來越深。

不斷擺放消波塊非長久之計

翁榮輝說，近年來第五河川局擺置消波塊保護該處河岸，因原有消波塊受衝擊損壞，常在汛期來臨前，又擺置新消波塊，但長久下來，凹陷處越來越深，也更接近防汛道路，鄉代會認為擺置消波塊並非長久之計，已向公所提案請五河局適度將大彎道取直，減緩河岸受侵蝕程度。

公所︰取直挖起土方可回填凹處

黃阿家說，公所認同鄉代會看法，並建議可將河道取直挖起的土方回填凹陷處，而水利需專業評估，待公所收到提案後，會發文請五河局評估。

五河局︰取直未必有效將再會勘

許錫鑫受訪說，河川特性是會隨地形彎曲流動，有不少案例是進行截彎取直工程後，經過多年，河川又回復原本樣態；截彎取直會改變原有河道流速、流量，對防洪、治水和保護河岸不一定有預期效果；對於地方的建議，將主動聯繫公所、代表會現勘，尋求改善方法。

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