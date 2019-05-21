〈台北都會〉雨彈狂炸 北海岸馬路變小河

2019-05-21

〔記者林欣漢、吳昇儒、陳心瑜、賴筱桐、邱書昱／綜合報導〕新北、基隆昨天上午都降下滂沱大雨，兩市多處道路積水、淹水，有些車輛受困水中而動彈不得，石門溪瀕臨潰堤，山壁出現大量水流傾洩而下，成了小規模的瀑布，各地積水在中午過後已逐漸退去，幸好都無人傷亡；另外，新北市有三所大學自行宣布停課，學生等雨勢稍歇後再涉水離校。

山壁出現瀑布 石門溪瀕臨潰堤

新北市災害應變中心昨上午九點四十五分進入二級開設，各單位進駐防災，共受理一三八件，多為路面積水、廣告看板、帆布掉落等，根據新北市防災資訊網統計，三芝、淡水地區的二十四小時累積雨量都有二百多毫米，雨量集中在北海岸及東北角地區。

淡水中正東路淹了60公分

市府高灘地工程管理處表示，昨天適逢大潮，淡水河水位高漲，二重疏洪道疏洪一路至疏洪十路的路段，以及一、二、四、五、六、七、九號越堤道都有積水、淹水情形，平均水深約三十公分，考量車輛行經可能拋錨、人車受困，越堤道上午十一點起全線封閉，影響區域包括三重、蘆洲及五股區，下午在積水消退後，四點半開放汽機車通行，晚上八點半恢復全線通行。

八里區米倉國小到渡船頭因淹水封路；淡水區中正東路二段八十八巷三十七號涵洞積水，水深約六十公分，道路封閉；樹林區多處地下道積水，公所封閉中山地下道及樹中街等道路，避免駕駛人誤入，各地災情等雨勢趨緩後，狀況都已排除。基隆市以七堵區的降雨量最顯著，時雨量約十八到二十七毫米，國家新城往七堵方向的產業道路發生土石崩落，佔據半個車道，幸無人傷亡。

侯友宜昨天上午到淡水區視察，他表示，中正東路地勢低窪，淡海輕軌施工時有點疏失，涵洞可以調整得更好，他承諾改善。

3所大學自行宣布停課

豪大雨造成淡水、三芝、八里和林口多處積水，雖然新北市雨量未達停班課標準（廿四小時內累積雨量達三百五十毫米），但淡水區聖約翰科技大學、真理大學及林口區醒吾科技大學，三校在昨天上午十到十一點左右陸續宣布停課。

對於部分民眾質疑，市府應及早宣布停班停課，侯友宜受訪表示，前天晚間的預測雨量並未達到停班停課的標準。

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