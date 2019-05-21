〈台北都會〉「我的新北市」 災情訊息只有一則

2019-05-21

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市昨天上午遭豪雨狂炸，市長侯友宜到淡水區視察災情，他在臉書PO文請民眾持續關注「我的新北市」臉書粉絲專頁，市府會隨時更新資訊，但截至昨天下午五點，僅有一則二重疏洪道積水及道路封閉訊息，民眾質疑災情資訊不足；新聞局回應說，「我的新北市」以發布重大訊息為主，一般小型的災情無法一一呈現；消防局表示，「新北市防災資訊網」可查詢交通、災情及雨量等資訊。

昨天上午，新北市各地的雨勢驚人，全市有三件車輛受困水中，消防人員及時救出十二位民眾，但市府官方的「我的新北市」臉書及官方Line遲至中午十二點十五分，才發布第一則二重疏洪道道路管制訊息，其他災情資訊與交通概況隻字未提，直到下午五點多，再度更新疏洪道搶通的訊息。

市議員鄭宇恩說，第一線人員很辛苦，後端的新聞局等單位應盡快彙整訊息，在官方臉書或媒體平台發布預警資訊，「我的新北市」只有一條二重疏洪道封閉的訊息，她批評「市府防災資訊慢半拍，螺絲鬆了！」

新聞局：以重大訊息為主

新聞局長蔣志薇回應說，「我的新北市」官方臉書或Line，主要是以新北市災害應變中心發布的重大訊息為主，例如停班停課資訊、全市紅黃線開放停車等，一直以來的通報標準都是如此，因為每個人的主觀感受不同，若公布太多瑣碎的訊息反而造成民眾困擾，未來會研議透過其他平台告知大眾。

消防局：可上防災資訊網查詢

消防局長黃德清表示，「新北市防災資訊網」彙整氣象動態、災情狀況、交通訊息、土石流警戒及雨量等資訊，未來會加強宣導，讓民眾多加利用，今年也建置「全災型智慧化指揮監控中心」，七月將研發方便民眾使用的版本，提供客製化防災資訊。

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