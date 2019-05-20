〈南部〉《台東》習武勤學又孝順 林宇涵獲總統教育獎

2019-05-20

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣太平國小六年級學生林宇涵與哥哥林煜棠、林彥呈從小苦練柔道表現優異，更貼心孝順，樂觀面對未來，希望從軍或當警察有穩定的收入，減輕媽媽的負擔，林宇涵獲今年總統教育獎肯定，二哥林彥呈四年前也曾獲選，林家三兄妹的表現讓人忍不住豎起大拇指稱讚！

東縣小六童 兄妹先後獲獎

柔道教練陳慧欣看著三兄妹長大，她說，三兄妹都很努力、更樂進取，總是笑臉迎人、表現傑出，應該被更多人看見！她說，宇涵是太平國小柔道隊隊長，自我要求高，凡事以身作則，每次訓練都是最早到、也從不喊苦，甚至是練得太過努力、反而有時應該放輕鬆，不過宇涵最近才在全國柔道錦標賽個人賽中蟬聯A組第四量級冠軍，也總是兼顧學業成績，表現真的很棒。

爸過世 她幫媽賣蔥油餅

太平國小校長林克明指出，林宇涵父親因病過世，媽媽則在市區賣蔥油餅、撫養三個孩子。三兄妹從小貼心懂事，宇涵邊做功課邊幫忙媽媽賣蔥油餅，也總是笑臉迎人。

宇涵說，看著媽媽每次煎蔥油餅時都被油噴到，十分辛苦，將來希望當警察，能夠幫助需要幫助的人，也能有穩定收入、減輕媽媽負擔。

三兄妹苦練柔道 都獲佳績

林家三兄妹都苦練柔道出身，大哥煜棠剛考上高雄師範大學運動競技與產業學士原住民專班，讀高一的二哥彥呈則入選亞洲青少年國手、二○一五年也曾獲總統教育獎，另台東縣共有公東高工魏呈瑋、賓茂國中范欣怡及太平國小林宇涵等三位學生獲總統教育獎。

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