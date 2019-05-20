〈北部〉幾波梅雨 石門水庫將達滿水位

2019-05-20

〔記者李容萍／大溪報導〕連日來對流雲系發展旺盛，全台各地降下豪大雨，石門水庫蓄水已接近滿水位，因中央氣象局預報今天凌晨又有一波鋒面通過台灣北部，水利署北區水資源局因應可能到來的強降雨，決定調節水庫水位、維護大壩安全，從昨晚七點起透過後池沖刷道以每秒二○○立方公尺放水，後續並將配合最新降雨預報機動調整，這是水情吃緊大半年的石門水庫，今年首度進行調節性放水。

因應鋒面來襲 昨晚起放水

北水局原打算於昨天傍晚六點進行調節性放水，但考量下波降雨影響石門水庫時間是今日白天，氣象預報可能有不確定性及基於水資源有效利用，放水時間因此延後，昨晚七點改利用後池沖刷道（放流設施，由閘門控制放流量），放流量為每秒二○○立方公尺，後續配合降雨情況機動調整。

年初降雨量低 蓄水量下滑

北水局副局長張庭華表示，石門水庫集水區今年初因降雨量持續偏低、水位不斷下探，三月七日凌晨大壩水位來到今年最低的二二七．九公尺，蓄水量八二七一萬噸，蓄水率四十一．九％；此後枯水期結束，石門水庫經幾波梅雨鋒面後，集水區從五月一日起至十八日累積降雨量達二五三毫米，石門發電廠從前天下午起先行滿載發電以調控水位，即用發電尾水排放方式，調控將達滿水的水庫水位。

水位超過244公尺 蓄水率逾97%

由於上游集水區進水不斷，昨下午三點石門水庫大壩水位衝上二四四．三四公尺，距滿水位僅六十六公分，創下今年最高水位，蓄水量一億九一七四萬噸、蓄水率九十七．一三％；石門水庫前一次的滿水位，為去年十月廿三日的大壩水位二四五．一八公尺。

張庭華說，隨著汛期來臨，北水局已完成防汛整備工作，也對可能發生的防汛災害狀況進行模擬與演練整備，以確認各項設施正常，因應汛期各種可能狀況的發生。石門水庫建庫時，庫容可達三億一○○○萬噸左右，但先後受到葛樂禮、艾利等颱風從上游帶來龐大淤泥，加上年平均一九七萬立方公尺的淤積量，造成庫容縮小，目前約二億噸，水庫每年得周轉四次以上，才能滿足新北、桃園的各項用水，只要三個月沒有有效降雨，水情就會略顯緊張。因此，入庫的水都很珍貴，是否實施調節性放水，都會格外謹慎。

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