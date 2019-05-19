〈南部〉「藍晒圖」聽老歌 李炳輝流浪到台東

2019-05-19

〔記者張存薇／台東報導〕經典老歌讓人回味，台東縣政府提供在地音樂人發揮空間，也邀請資深藝人獻唱，第一場「吹南風晒音樂」系列活動昨天下午登場，「流浪到淡水」盲人歌手李炳輝、金鐘主持陳凱倫帶領觀眾重回舊時光，在地年輕一代音樂創作者也帶來動聽情歌。副縣長張志明頒發台東縣榮譽街頭藝人證給李炳輝，並宣布每月都會舉辦「老歌」主題的藍晒圖音樂市集。

文化處將舉辦8場次主題音樂市集

台東市鐵花新聚落近年來成為藝文展演、文創及在地小農市集匯集之處，一旁的誠品書店後方藍晒圖廣場也隱藏文創小店。文化處長鍾青柏指出，文化處在藍晒圖廣場將舉辦八場次老歌主題音樂市集，除提供在地藝人表演空間，也希望資深藝人結合台東慢活精神，唱出不一樣的歌，帶給民眾不一樣的感動，現場也有各種小農、手作DIY市集。

「吹南風晒音樂」在地美聲令人醉

他並預告，六月十五日將舉辦大型演唱會「青春年代．唱民歌」，邀請邰肇玫、王海玲、葉佳修等民歌手參與，六月廿二日下午一時起則有第二場次的藍晒圖音樂市集。

昨天雖然天公不作美，但隨著雨勢漸歇，人潮慢慢聚集，在地音樂創作者海端鄉布農族的「小余班」余文秀先以阿妹「聽海」打頭陣，清亮的歌聲感動人心；在地赤族樂團也帶來自創曲及「城裡的月光」等經典歌曲，讓在場民眾聽得如癡如醉。

陳凱倫接棒向資深藝人鳳飛飛、鄧麗君致敬，連唱多首組曲，副縣長張志明頒發榮譽街頭藝人證給李炳輝後，李炳輝也連唱流浪到「台東」、「來去夏威夷」等經典歌曲，讓人重溫舊時光。

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