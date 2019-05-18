〈南部〉今年首例本土日本腦炎 高雄男患者確診

2019-05-18

〔記者黃旭磊、吳亮儀／綜合報導〕疾病管制署昨天公布今年第一起本土日本腦炎確定病例，住苓雅區六十多歲男性患者，月初發燒、頭痛、抽搐、意識不清，至今仍意識昏迷，在加護病房治療中。

疾管署：還在加護病房治療中

疾管署說，這名男性患者是在一日開始出現發燒、頭痛、抽搐及意識不清等症狀就醫並住院，因症狀持續且意識改變，四日由院方通報後轉院治療、昨天確診，而同住家人中，有一人日前有疑似症狀，現已康復，尚待檢驗中。

患者無國外旅遊史 住家附近活動

衛生單位調查，這名病患近期沒有國外旅遊史，疫苗接種史不詳，平日主要活動地點是住家附近；潛伏期間曾到大寮區友人家和鳳山區自然遊憩場所，且這些場所二到三公里內分別有豬舍、肉品市場及多處水稻田。

高雄市疾病管制處技正潘炤穎說，患者住苓雅區，平日至衛武營國家藝術文化中心園區運動，有時到鳳山區鳳凰山爬山、大寮區拷潭里參加活動，確認病例後，立即派員至大寮兩處豬舍、鳳山一處牧場及肉品市場消毒，並於十八處水稻田發現三斑家蚊幼蟲。

已派員消毒 稻田發現三斑家蚊幼蟲

疾管單位指出，每年五至十月為日本腦炎流行季節，傳染病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰在黃昏與黎明時段，呼籲民眾這段時間減少外出。

吸血高峰在黃昏與黎明 籲減少外出

日本腦炎感染者會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重者出現急性腦炎、精神、神經性後遺症甚至死亡。

台灣每年五到十月為日本腦炎流行季，其中六、七月是流行高峰，近年各縣市多曾出現散發病例，以四十歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險，民眾不能掉以輕心。

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