〈台北都會〉北市府年花千萬探測地下管線 挨批白花錢

2019-05-18

〔記者蔡亞樺、林家宇／台北報導〕地下管線潛藏危機，北市議員李建昌昨指出，北市府從三年前開始，每年花一千萬元探測地下管線，探測後，卻不知管線隸屬哪個單位，也無法確認管線長度、深度及多寡，今年三月還發生上百公斤人孔蓋被不明管線蓄積的沼氣炸飛；市議員許淑華更發現， 使用四十年以上的自來水、污水管線超過五百公里，迄今未汰換，且道路管線暨資訊中心四年來花兩千萬維護，但網站資訊混亂不清；工務局相關單位坦承不足將改進。

無法確認長、深度 還發生人孔蓋氣爆

李建昌昨在議會工務部門質詢，指內湖區東湖路康樂街口在三月底發生氣爆，上百公斤人孔蓋被炸飛，找來施工單位自來水事業處，才得知是不明管線蓄積的沼氣所引起，但市府相關單位卻不知此處有管線，且不知深度、長度。

議員李建昌︰隸屬哪個單位 圖資要清楚

李建昌說，市府每年花一千萬探測地下管線，預防氣爆類似事件，市府管線圖資卻無法顯示不明管線提供給施工單位，他痛批管線探測流於形式；李建昌不滿地說，錢花了要有成果，不明管線到底屬於哪個單位也要了解，圖資清楚標示，否則發生像高雄氣爆就嚴重了。

接著質詢的許淑華也鎖定地下管線，她指出，北市現在面臨最大危險在於地下管線問題，二○一七年北市就發生四起地下管線破裂，造成地層下陷，最顯著案例就是八德路、光復路口，潛盾機挖掘洞道時發生滲水，導致路面塌陷；去年也有三起，今年一到五月已兩起。

議員許淑華︰道管網站 資訊混亂不清

許淑華指出，道管中心四年來花兩千萬元，建置維護道路管線暨資訊中心網站，但進入網站查看，資訊分布連結過於密密麻麻，民眾看不清楚，網站提供管線施工處的施工影像畫面，點入查看也沒有影像。

許淑華還說，地層或路面下陷主因在於地下管線老舊，調閱資料發現，四十年以上的自來水管線有五五六公里之長，目前仍在使用，這些老舊管線有的分布在十二公尺道路，例如民權東路、羅斯福路六段等，一旦發生管線老舊導致地層下陷，後果無法想像，她要求優先汰換四十年以上老舊管線，並儘速改善道管中心網站的資訊。

工務局︰難探測不明管線 檢討檢測方法

對此，工務局長林志峯表示，地下探測是針對現行管線的圖資檢核是否正確，探測過程中難以得知是否有不明管線，但未來會檢討檢測方法，也承諾一旦探測到不明管線，將會追究是哪個單位所有。道管中心則表示，會立即改善網站資訊。

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