〈台北都會〉北市道路坑疤不斷 議員質疑黏膠填補法

2019-05-18

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員潘懷宗昨在台北市議會工務部門質詢時表示，工務局連續五年共編列廿億預算改善鄰里巷道，但大馬路卻永遠坑坑疤疤，坑洞一補再補，光是北市道路維修件數，今年一月至四月竟高達七一五九件，平均每天六十件；議員游淑慧也質疑，台北市修補後的道路，仍常有不斷修補情形，而且只用黏膠填補的方式修補，在保固期三年內重鋪次數甚至大幅提高！

潘懷宗指出，北市道路維修件數今年一至四月有七一五九件，自二○一六年至今年四月共計有七萬六五○八件道路維修，其中四十二％都是處理路面坑洞問題。

潘懷宗表示，北市工務局連續五年編列廿億預算改善鄰里巷道的通行環境，但主要幹道、大馬路卻經常坑坑疤疤，質疑工務局是因大馬路難做，才會在好做的小巷道找績效，「大馬路做不好，只做小巷道也是枉然！」

議員游淑慧質疑，現在台北市修好的道路常有不斷修補的情形，尤其是在保固期三年內，重鋪次數大幅提高，前市長郝龍斌時代修補地面凹凸不平會大面積方整刨除重鋪，現在卻是只用黏膠填補的方式修補。

新工處︰以黏膠填補裂縫效果好

對此，台北市新工處受訪解釋，每年都會做全路段更新，挑選道路狀況較差的先做，今年已排一一五個路段做更新，尚未排進去的路段，則是先做臨時修補。

至於目前僅用黏膠的方式填補，新工處說，全面鋪築路面會影響交通，也會將原本好的路面刨除重鋪、不符經濟效益，其實以黏膠填補裂縫效果好，平整度也不會有影響。

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