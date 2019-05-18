〈中部〉雲縣去年3801件家暴案 近親逾半數

2019-05-18

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣去年家暴通報案件三八○一件，較前年微降二百件，但平均每天仍通報一○．四件，縣府與勵馨基金會等社團合作舉辦一系列「愛擁抱、不用暴」活動，宣示「暴力零容忍」，用行動終止家庭暴力。

暴力零容忍 下月起辦系列活動

雲林縣長張麗善表示，根據衛生福利部統計，去年家暴通報案件中有二○五一件加害人與被害人有親密關係，包括配偶、親子等近親，約佔五十四％，而目睹家暴的孩子容易將暴力內化傷害自己或他人，造成暴力一代傳一代，民眾一定要建立家暴零容忍觀念，終結家暴。

社會處社工科長許惠雯表示，阿美（化名）育有二名子女，七年前酗酒、無業的丈夫開始對她暴力相向，她為了孩子選擇隱忍，但丈夫暴力行為愈來愈頻繁嚴重，孩子也在學校出現用暴力解決問題行為，阿美擔心自己與孩子未來，去年鼓起勇氣向警方報案，並接受社會處安置輔導。

許惠雯說，阿美目前與孩子租屋居住，有穩定工作，遠離暴力陰影，孩子也不再出現暴力行為。

張麗善指出，目前家暴通報案件以「警政單位」、「醫院」、「一一三專線」等責任通報最多，約佔九成，一般民眾不到一％，除家暴被害人勇敢尋求協助，也請鄰里街坊發現家暴務必通報相關單位。

宣揚反家暴，雲林縣六月起將舉辦系列活動，包括勵馨基金會「愛擁抱、不用暴」親子總動員活動，雲萱基金會「大家一起向家庭暴力說NO！愛守護家人」、中華民國新女性聯合會辦理「家家有愛，防暴總動員」，以及雲林縣婦女保護會推動社區安全守護站計畫。

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