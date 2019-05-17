〈南部〉為「詐騙說」道歉 楊秋興：韓國瑜應鎮守高雄

2019-05-17

〔記者洪臣宏、洪定宏／高雄報導〕前高雄縣長楊秋興「詐騙集團」說引發政壇熱議，他昨天強調只是對台灣未來發展、兩岸關係和平相當擔心，他挺韓選市長、現支持郭台銘選總統，都沒有私心，並表示，韓國瑜要與市民有約鎮守高雄，「郭韓合作一○○分」。

楊秋興昨天上午召開記者會，為批韓「詐騙集團」說明。他表示，自己是工程師性格，比較直率，這是和媒體閒聊時說的，沒想到會被以聳動文字報導，為此言詞他表示道歉，此事也影響郭台銘，同樣表達歉意。

韓應留在高雄打拚 回報市民的支持

他說，當初挺韓選市長是希望「綠地變藍天」，改變又老又窮的高雄，韓和市民有約，希望他能留在高雄打拚，回報市民的期待與支持。他強調，台灣正處關鍵時刻，他挺韓選市長、支持郭台銘選總統 ，都沒有私心，只有擔心。

楊秋興表示，二○二○總統大選對兩岸關係、和平及台灣發展關係重大，期待國民黨贏回政權，但沒想到韓國瑜會選總統，他認為韓要鎮守高雄，郭台銘初選會出線，這組合一○○分。

針對被韓粉罵「背骨」，他說韓粉的問題有點複雜，在臉書罵的跟當初綠營罵的一樣，他被罵已經近十年。他說，政黨是政治理念的結合，不合就離開，在民主國家稀鬆平常，他現在跟民進黨理念格格不入，但離開也可以相互祝福，不用攻擊。

辭兩岸工作職務否 楊：可隨時離開

至於是否辭去高市府兩岸工作小組副召集人職務，楊秋興強調這是義務性職缺，並表示已與韓國瑜的人接洽，只要需要仍會予以協助，若不需要可以隨時…（離開）。他強調，政治是一時的，他和韓國瑜還是朋友。

外界質疑楊秋興因未入閣不滿，與韓漸行漸遠，他重申，這都不是事實，他沒有求官，事實上他已經到退休年齡了。

韓國瑜尊重 籲郭台銘多到高雄走走

韓國瑜則表示，他尊重楊秋興的判斷，「政治是一時的，朋友永久的」，所以「楊秋興千萬不要道歉，我一點都不會在意」，但提醒楊多帶郭台銘到南台灣走走，尤其是高雄。

韓國瑜強調，「大家都是好朋友」，並指郭台銘以前的活動範圍多在台北及海外，對南台灣比較陌生，所以希望藉此機會，郭台銘能多認識南台灣高雄的人情、風俗、習慣。

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