〈台北都會〉基隆義一路「貼膏藥」 暑假全面刨鋪

2019-05-17

〔記者盧賢秀、俞肇福、林欣漢／基隆報導〕基隆市擺脫爛路王？市府門前的義一路被形容成「貼膏藥」，信三路地磚鋪面破損多年，車輛行經就發出隆隆聲擾民，居民氣噗噗。市府工務處養工科長簡翊哲說，義一路將在暑假全面刨鋪，信三路地磚要改鋪柏油路面，發包八次都流標，正與設計單位檢討再招標。

基隆市道路考評一度墊底，今年營建署考評結果基隆市獲得甲等及最佳進步獎，擺脫「爛路王」惡名。不過，市議員卻質疑，市中心義一路、義二路及中正路，郵輪觀光客經常會到的地方，到處縫縫補補，連市府前的義一路也是如此，十分諷刺。

此外，信三路就在東三碼頭邊，是郵輪客前往中正公園的重要道路，但地磚經常破損脫落，里長簡進發和住戶說，車輛經過，地磚就發出隆隆聲響，吵死了，且已經好幾年了，希望儘速改善。

工務處養工科長簡翊哲說，義一路因污水下水道工程，今年暑假會全面刨鋪。至於信三路地磚路面將全面改鋪瀝青，已經發包了八次都流標，市府與設計單位正檢討工項，希望儘速發包改善。

此外，市議員昨天也到姜子寮山與台二線基金公路考察，對於基金路常塞車，公路總局第一區養護工程處提出短中長期的改善方案，短期將先把台二線五十五、五十六公里瓶頸路段的中央分隔島打除，往基隆方向可增加一車道，預計七月完成設計，年底前完工，中、長期改善方案還在評估規劃中。

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