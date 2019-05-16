〈台北都會〉專家學者︰記者引述議員質詢非假新聞

2019-05-16

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺／台北報導〕台北市政府近日針對媒體記者報導台北市議會議員質詢市府官員、批評市政等相關新聞，利用市府官方網站發布「嚴重悖離真相、扭曲事實」、「不實報導」、「假新聞」等用語攻擊、抹黑媒體，卻不敢針對議員質疑提出回應。對此，台灣新聞記者協會昨呼籲市府應提出證據，具體說明報導和他們認知的差別，更不能把議員質疑畫上等號變成記者質疑，這樣反而是市府不實。

記協︰市府指控報導不實 應提證據

台灣新聞記者協會秘書長陳益能表示，市府指控媒體報導不實，就應該拿出證據，說明和他們所認知的真相差別何在，否則這樣的指控對記者來說，是很不公平的。他說，不能把議員對市府的質疑，畫上等號變成是記者質疑，這樣反而是市府不實。

文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳表示，媒體與市府機關看待事件的觀點不一樣，但他直言，財政局與市府直接稱記者報導議員質詢是假新聞，這樣的遣詞用字超過比例原則，對媒體來說是太沉重、不可承受之重，沒必要把程度拉到這麼高。

鈕則勳說，市府與財政局若認為記者報導引述議員質詢的內容不對，可以對議員質詢的內容去做說明，他相信大部分媒體記者都會秉持善意做平衡報導，也不會有記者想自己去寫假新聞。

台大生物產業傳播暨發展學系兼任教授彭文正直言，台灣政府一直都是假新聞最大來源，會選擇性承認他們願意承認的事情，但是出包的時候就一概否認，「柯一向的手法是如此」，利用某一個信息去造成聲量，他認為，當柯市府發布指控媒體不實報導的新聞稿時，各媒體不該再配合柯市府的論調去報導，而應該指出柯市府發布此新聞稿的問題之處，不要去助長柯的聲量，「不要成為幫凶」。

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